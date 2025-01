Zoé (10) maakte papa net op tijd wakker, maar huis brandt helemaal uit: oma Joske start steunactie

Een rampzalige ochtend voor Jean Lannoo (33) en zijn dochters Zoé (10) en Lara (8) op oudejaarsdag. Hun huis aan het Plein in Kortrijk stond ineens in lichterlaaie. Gelukkig werd Zoé op tijd wakker om haar familie te waarschuwen. De kindjes bleven ongedeerd, maar Jean liep brandwonden op. Zijn moeder Joske Bossuyt vraagt hulp.

Vlak voor de aanvang van het nieuwe jaar stortte de wereld van Jean Lannoo en zijn kinderen Zoé en Lara in. Op de ochtend van 31 december brak een brand uit in hun rijwoning Plein 52 in Kortrijk. “Jean zijn rug, benen en armen zijn helemaal verbrand. Hij heeft veel pijn, koorts en moest de hele tijd overgeven. Jean ligt de komende weken in het brandwondencentrum in Gent. De kinderen durfden eergisteren niet slapen uit angst dat het weer zou branden. Ze hebben helemaal niets meer”, zegt mama Joske, gekend van kinderkledingwinkel Lou in de Wijngaardstraat. “Wie zo vriendelijk wil zijn om een kleine bijdrage te leveren, dat kan op BE36 0639 0101 8281. We zijn jullie heel dankbaar.”

De leefruimtes bevinden zich op het eerste verdiep, op het tweede slapen Zoé en Lara en daarboven is de slaapkamer van Jean. De drie familieleden lagen te slapen toen tienjarige Zoé ineens wakker werd van de brand. “Ze is haar papa gaan halen en heeft haar zusje Lara wakkergemaakt. Het brandde toen al goed. Het huisje is bijna volledig van eikenhout, echt een boshuis”, zegt Joske. “Jean heeft dan direct Lara genomen en is naar buiten gelopen en is vervolgens Zoé gaan halen. Het zijn al grote kindjes en het is heel gevaarlijk lopen langs de smalle trap. Daarom kon hij ze niet alle twee in één keer meenemen. Zoé had haar brilletje niet aan, dus hij sloot haar in zijn armen en vluchtte opnieuw naar beneden. Toen heeft hij veel brandwonden opgelopen. Als hij droomt, ziet hij de vlammen opschieten langs hem.”

Grootmoeder Joske benadrukt hoe Zoé de held is. “Zij heeft haar papa en zusje gered. Zoé is een verlegen meisje, ze was zo preus toen ze hoorde dat ze de held van de dag was. Ik heb al een berichtje gestuurd naar burgemeester Ruth Vandenberghe om te kijken of we iets kunnen doen voor Zoé.” De kinderen werden bij aankomst van de hulpdiensten door een psycholoog van slachtofferhulp opgevangen. “Zij zullen zeker nog moeten bekomen. Het beertje dat Zoé van de brandweer had gekregen, klampte ze de hele tijd vast en Lara, die normaal heel speels is, klapt op sommige momenten opeens toe.”

Joske Bossuyt doet wat ze kan voor haar familie. “Zo ben ik een nieuwe bril gaan kopen voor Zoé en een gsm voor Jean. Alles is weg. Ik ben ook nog een tablet gaan halen in de winkel voor de kindjes zodat ze zich kunnen bezighouden, maar het is moeilijk om nog meer op te hoesten. Ik ben ook maar een gewone werkmens met een pensioentje. Toen dacht ik: kunnen we geen inzameling doen? Jean heeft niets meer, al is het maar een frank dat ze storten. Alle beetjes helpen. Het hoeft zelfs geen tien euro te zijn.”

