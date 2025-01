Vrienden starten steunactie voor Jean, Zoé (10) en Lara (8) na brandramp in hun woning

Op oudejaarsdag sloeg het noodlot toe voor Jean Lannoo (33) en zijn dochters Zoé (10) en Lara (8). Hun huis aan het Plein stond ineens in lichterlaaie. “Samen met familie, vrienden en Buurtschool V-TEX zetten we een crowdfunding op poten om hun leed wat te verzachten en hen de kans te geven nieuwe herinneringen te maken. Alle beetjes helpen en worden enorm geapprecieerd”, zegt vriend Niels Lybeer.

In de ochtend van 31 december is het huis van Jean, vader van twee kinderen, volledig verwoest door een hevige brand. “Het gezin is alles kwijtgeraakt: hun woning, bezittingen en herinneringen. Gelukkig kwam niemand om bij de brand, maar de weg naar herstel zal lang en zwaar zijn. Jean droeg beide kinderen door de vlammen en liep hierdoor ernstige brandwonden op aan de rug en armen. Hij werd afgevoerd naar het brandwondencentrum”, legt Niels uit.

“We willen Jean en zijn kinderen ondersteunen bij het opbouwen van hun leven na deze tragische gebeurtenis. Met jullie hulp kunnen we hen voorzien van de nodige financiële steun om een nieuwe start te maken. Elke bijdrage is van grote waarde.”

Steunen kan via deze link. Intussen staat de teller op bijna 6.000 euro.