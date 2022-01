Buurtbewoner gaat vlammen aan café ’t Valentientje in Oostende zelf te lijf, brandstichting wordt niet uitgesloten

Zondagavond omstreeks 22.40 uur brak brand uit onder de overkapping van café ’t Valentientje in de Oostendse Zandvoordestraat. Een buurtbewoner ging de vlammen te lijf in afwachting van de komst van de brandweer. De brand werd vermoedelijk aangestoken.

Het was een buurtbewoner die eerst rook en later vlammen opmerkte op het overdekte terras van het café. Die probeerde zelf eerst de brand te blussen. Bij aankomst van de brandweer namen zij de bluswerken over. “De brand was snel onder controle”, klinkt het bij politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “De piste van opzettelijke brandstichting wordt verder onderzocht. Er vielen gelukkig geen gewonden.”

Leeg

Café ’t Valentientje staat al enkele jaren leeg. Het gebouw werd intussen verkocht. De politie deed de nodige vaststellingen en maakte een proces-verbaal op.

(JRO)