Buren horen brandalarm en grijpen tijdig in bij woningbrand in Houthulst

Alerte buren hebben zondagavond erger voorkomen bij een brand in een rijwoning in Houthulst. Cindy Myny en Manolito Depoorter hoorden rond 18.45 uur gepiep en bleven zoeken naar de oorzaak tot ze ontdekten dat het brandalarm bij hun buurman afging.

Binnen was brand ontstaan. “Het vuur bleef beperkt door de afwezigheid van zuurstof maar dit had niet langer mogen duren. Als een raam zou springen is dit iets heel anders”, zegt brandweerluitenant Kris Willaert.

Zoals velen maakten Cindy en Manolito zondagavond rond 18.45 uur het gezellig binnen in hun woning in de Terreststraat in het centrum van Houthulst. Ze hoorden echter een continu gepiep. “We sloegen er niet meteen acht op maar omdat het geluid bleef aanhouden gingen we op zoek”, zegt Cindy.

“Bij ons binnen vonden we niets. We besloten toch even buiten te gaan kijken en roken al snel een brandlucht. Uit de rolluiken van onze buurman kwam een zwarte rook en ook de ramen waren al zwart beslaan. Het gepiep kwam duidelijk van binnen bij hem.”

Zuurstoftekort

Cindy en Manolito belden meteen de hulpdiensten en bonkten op de ramen van het huis. Brandweerposten Houthulst-Merkem en Staden kwamen met de politie ter plaatse. “Vrij snel na aankomst kregen we het bericht dat de bewoner niet thuis was, omdat zijn auto uit de garage even verder weg was”, zegt brandweerluitenant Kris Willaert.

“We forceerden het slot van de voordeur om binnen te raken. Buiten was al een sterke rookontwikkeling te zien. Eenmaal binnen moesten we de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om verder te gaan gelet op de grote hoeveelheid spullen. Een deel daarvan moesten we verwijderen om bij de brand te raken.”

“Die werd gevonden bij een elektrisch vuurtje onder een stoel. Dat had vuur gevat en de brand sloeg over op enkele spullen in de nabijheid. Gelukkig breidde de brand niet snel uit door een zuurstoftekort. Toch had dit niet langer mogen duren. Als de buren dit niet tijdig hadden opgemerkt kon een raam gesprongen zijn en dan was dit een heel andere situatie.”

Bidons petroleum en gasflessen

De brandweer zette een hele hoop spullen op straat die uit de woning kwamen, zoals stoelen, een terrarium maar ook enkele bidons petroleum en twee gasflessen. Dat leverde wat schrik op bij de buren. “Als dat gewoon ligt rond te slingeren in de woning is dat toch gevaarlijk?” vraagt Cindy ons af.

“De bidons werden niet zo ver van de brandhaard gevonden blijkbaar. Hopelijk is de brand een wake-up call voor onze buurman.” Buurman J.V., een veertiger, kon tijdens de bluswerken niet bereikt worden. De huisbaas werd wel verwittigd.

Niet onbewoonbaar

De brandweer verklaarde de woonst niet onbewoonbaar. “De brandschade is relatief beperkt en we gebruikten zo weinig mogelijk water”, besluit luitenant Kris Willaert.

“We hebben de woning ook zo goed mogelijk geventileerd. Er is wel geurhinder en ook het slot en een gesprongen raampje zullen vervangen moeten worden. Mits een goede poetsbeurt is het huis weer onbewoonbaar.”

Toch zal bewoner J.V. wellicht elders de nacht moeten doorbrengen. Ook in de huizen van de buren werd een controle uitgevoerd.

(JH)