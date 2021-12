Brandweer voorkomt erger bij woningbrand in Woumen

De brandweer kon zondag voorkomen dat een woningbrand in Woumen bij Diksmuide ergere vormen aan nam. Een eventueel beginnende dakbrand werd snel opgelost.

De brandweer werd zondag tegen de middag opgeroepen om naar de Sint-Andriesstraat in Woumen te gaan. Brandweerpost Diksmuide, dat net bezig was met een andere interventie, en de brandweer van Houthulst-Merkem snelden ter plaatse.

De bewoners van een alleenstaand huis hadden melding gemaakt dat hun elektriciteit was uitgevallen en dat het achter een valse wand warm aanvoelde. Boven werden ze ook een brandgeur gewaar. Er was ook even wat rook te zien.

Smeulende dakisolatie

De brandweer was snel ter plaatse en ging op onderzoek. Het bleek dat er een kortsluiting was ontstaan in een verluchtingssysteem en door de beginnende brand isolatie had vuur gevat. Bovendien dreigde dat al over te slaan op de dakconstructie zelf. De bewoners mogen van veel geluk spreken dat ze thuis waren en de hulpdiensten snel konden verwittigen.

De brandweer verwijderde een deel van de smeulende dakisolatie om de brandhaard te kunnen bestrijden. Zo kon voorkomen worden dat de beginnende brand overging naar een dakbrand. De schade bleef zo al bij al beperkt en de bewoners kunnen blijven wonen in hun huis. Er vielen ook geen gewonden. De brandweer controleerde nog uitvoerig het dak met de warmtecamera en kon daarna terugkeren. (JH)