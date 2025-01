Brandweer start asbestprocedure op na brand in rijwoning in Middelkerke, omwonenden moeten ramen en deuren sluiten

In de Groenhagestraat in Leffinge, een deelgemeente van Middelkerke, brak rond 9 uur brand uit in een rijwoning.

De brandweer kreeg melding van een bevestigde brand en stuurde meteen alle middelen uit. “De brand is ontstaan in een chauffagelokaal”, duidt kapitein Dries Van der Veken, postoverste bij de brandweer van Oostende. “Specifiek aan de brand was dat er een asbestdak aanwezig was en dus hebben we de asbestprocedure opgestart. Daarbij werd een perimeter ingesteld. We gaan nu in overleg met de gemeente om een sanering die moet gebeuren doeltreffend aan te pakken.”

Geen evacuatie

De brand was uiteindelijk snel onder controle. De politie van Middelkerke vraagt aan omwonenden om voorlopig ramen en deuren gesloten te houden. “De schade is beperkt gebleven tot de woning zelf, maar is redelijk groot”, vervolgt de brandweerkapitein. “De woning is dan ook onbewoonbaar, maar was dat reeds. Er was niemand ingeschreven op dat adres en er was dus ook niemand aanwezig op het moment van de brand.”

De politie sloot de Groenhagestraat af voor het verkeer. “Er moest niemand uit de straat geëvacueerd worden. De naastliggende bewoners werden op de hoogte gebracht van de situatie. We hebben alvast een kleine zone afgebakend rond de woning, maar ook de buren kunnen in hun woning blijven”, aldus Van der Veken.