Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in Zwevezele door… kachel: “Goed dat we zo’n alerte buurman hebben”

Op de Wingenesteenweg op de Hille bij Zwevezele merkte een bewoner vrijdagavond omstreeks 18.15 uur plots rookontwikkeling bij de buren op. De man reageerde alert en ging er onmiddellijk aankloppen. De buren waren op dat ogenblik wel thuis, maar bevonden zich aan de achterkant van hun woning.

Omdat er niemand onmiddellijk reageerde, sloeg de man in paniek. Hij verwittigde de brandweer. Die snelde enkele minuten later ter plaatse. Bij aankomst bleek er echter geen probleem te zijn. De bewoners van de woning waar er rookontwikkeling was, hadden even voordien hun kachel aangestoken.

“Wanneer we die aansteken, is er inderdaad wel altijd serieus wat rookontwikkeling. Onze buurman heeft alert gereageerd. Het is goed dat we zo’n alerte buurman hebben”, aldus de bewoners, die al snel weer binnen konden genieten van de warmte.

Na een grondige controle kon de brandweer al snel terug naar de kazerne.