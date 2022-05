Brandweer rukt uit voor keukenbrand in café: uitbaatster naar ziekenhuis met ademhalingsproblemen

Omstreeks 16.30 uur brak brand uit in de keuken van café Capri langs de Dokter Eduard Moreauxlaan in Oostende. De uitbaatster raakte bevangen door de rook en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op het moment van de brand waren enkele klanten en de uitbaatster van het café aanwezig in het pand. Toen er rookontwikkeling ontstond vanuit de keuken, vluchtte iedereen naar buiten. “De melding was rookontwikkeling in een café”, zegt luitenant Francis Vermote van hulpverleningszone 1. “Bij aankomst bleek er inderdaad rookontwikkeling te zijn in de keuken. Waarschijnlijk is de brand begonnen in de dampkap.”

De brandweer kreeg de brand snel onder controle. De keuken liep enige schade op en het café zal vooral rookschade hebben. “Iedereen kon zich tijdig naar buiten begeven. De uitbaatster ging echter terug naar binnen, en raakte zo bevangen door de rook. Ze werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar is er niet erg aan toe.”

De brandweer ventileerde het gebouw. De mensen die op de eerste, tweede en derde verdieping wonen liepen op geen enkel moment gevaar. Het ging om een beperkte brand.