Brandweer even in de weer met moeilijk te bereiken schouwbrand in Houthulst

In de Stadenstraat in Houthulst ontstond woensdagmiddag rond 14 uur een hevige schoorsteenbrand die door de brandweer moeilijk te bestrijden viel. Er werd zelfs extra personeel en materiaal opgeroepen omdat men vreesde voor een zolderbrand.

Rond 14 uur belden bewoners van een woning in de Stadenstraat in Houthulst de alarmcentrale omdat er veel dikke rook te zien was uit hun schouw. Er hing ook een onaangename brandgeur in het huis. Brandweerpost Staden ging als eerste ter plaatse als snelste adequate hulp met onder meer een autopomp en ladderwagen.

Moeilijke brand

“Er waren op dat moment problemen met het communicatiesysteem tussen de alarmcentrale brandweer Westhoek waardoor post Staden van zone Midwest in eerste instantie de interventie verder zou afhandelen en er geen versterking werd opgeroepen van brandweer Houthulst”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

“Ter plaatse bleek het om een schouwbrand te gaan die moeilijk te bestrijden viel. Het ging om een schouw afkomstig van een houtkachel waar verschillende bochten van 90 graden waren. In die bochten was er aankoeking van roetafzetting die vuur had gevat. Dat was moeilijk te bestrijden.”

Hulp uit Roeselare

“Intussen had men ook gezien dat de zolder zich volledig met rook had gevuld waardoor er vrees was voor een zolderbrand. Daarom werd opgeschaald naar een woningbrand en omwille van de communicatieproblemen werd post Roeselare in versterking opgeroepen, die onder meer met een tankwagen ter plaatse kwamen. Men heeft een gat in het dak gemaakt om de rook te laten ontsnappen en uiteindelijk kwam het niet tot een zolderbrand.”

De interventie kon tot een goed einde gebracht worden en de schade is miniem. Even later waren de communicatieproblemen ook van de baan. (JH)