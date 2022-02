Brandweer blust brandende vuilnisbak in voetgangersdoorgang in Houthulst

De brandweer van Houthulst moest woensdagavond uitrukken naar de Terreststraat in Houthulst waar een vuilnisbak in brand stond.

De brandweer was op dat ogenblik bezig met een interventie voor stormschade en reed door naar de Terreststraat. Intussen had een passant het vuur al grotendeels kunnen doven.

De brand ontstond in een openbare vuilnisbak in de fietsers- en voetgangersdoorgang. De brandweer voerde nog een nacontrole uit maar in de vuilnisbak is er wel wat schade. De oorzaak is onbekend.

(JH)