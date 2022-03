Brand in magazijn Hofnar en Lynx+ op bedrijventerrein Ovenhoek in Roeselare snel onder controle

De brandweer van Roeselare moest donderdagavond omstreeks 20.30 uur uitrukken naar bedrijventerrein De Ovenhoek.

Daar was er een brand ontstaan in een gebouw waar meerdere bedrijven huizen. Bewoners van woningen die langs de achterzijde van het bedrijventerrein liggen merkten vlammen op aan de achterzijde van het gebouw. De brandweer snelde ter plaatse. Bij aankomst was er sprake van hevige rookontwikkeling. Via de zijkant van het gebouw kon de brandweer een aanval op het vuur inzetten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Hoe de brand precies ontstaan is en hoe groot schade is, is momenteel nog onduidelijk.

Het ging concreet om het magazijn van evenementenbureau Hofnar en sport-, promo- en bedrijfskledijzaak Lynx+, waarbij die eerste wellicht de grootste schade opliep.