Brand in kelder van hotel in Koksijde-Bad snel geblust: “Geen evacuaties nodig geweest”

In de Rouzéstraat in Koksijde-Bad brak maandag rond het middaguur brand uit in de kelder van een hotel en restaurant. De brand was snel onder controle.

Even voor 12 uur merkten medewerkers van restaurants Sea Horse in de Zeelaan rook op. Het restaurant ligt in de Zeelaan, maar in de Rouzéstraat ligt een achteringang om ook hotel Des Zouaves te bereiken en het is daar dat de brand zich situeerde in een kelderruimte.

De werknemers belden meteen de hulpdiensten op waarna posten Koksijde, Oostduinkerke en De Panne ter plaatse snelden.

“De brand ontstond in een zekeringkast van een elektrische installatie in de kelderverdieping”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “De brand was snel onder controle en nam geen uitbreiding. De meeste van de opgeroepen brandweermannen konden dan ook snel terugkeren.” Er zouden ook geen evacuaties nodig zijn geweest. (JH)