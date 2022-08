Bewoners menen brandgeur op te merken als brandalarm in werking treedt

De brandweer van Nieuwpoort moest dinsdag tweemaal uitrukken voor een automatisch brandalarm. Een keer meenden bewoners ook een brandgeur op te merken maar er werd niets gevonden.

Een eerste keer moest de brandweer uitrukken naar de Franslaan waar bij de diensten een automatisch brandalarm was afgegaan. Daardoor ging de brandweer zelf ter plaatse. “Het ging om een appartementsblok waar een stroompanne was ontstaan”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. “Daardoor was er ook een panne in een kast en ging een stil alarm via een zoemer in werking. De bewoners zaten meteen zonder stroom en de melding kwam binnen dat zij ook een brandgeur opmerkten. Dat bleek echter negatief te zijn want van brand was geen sprake.”

Een tweede keer moest de brandweer uitrukken naar de visfabriek in de Toevluchtweg in Nieuwpoort. Ook daar was een brandalarm afgegaan maar het ging eveneens om loos alarm. (JH)