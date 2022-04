Bestelwagen uitgebrand op industrieterrein in Veurne, brandweer voorkomt erger

In de Bedrijvenlaan in Veurne vatte een bestelwagen donderdagochtend vuur op de parking van een bedrijf vlakbij een loods. De bestelwagen brandde volledig uit, maar de brandweer kon erger voorkomen.

Rond 7.30 uur merkten passanten een grote zwarte rookpluim op de parking van Furnibo in de Bedrijvenlaan in Veurne op. De bestelwagen van een werknemer van het bedrijf stond toen al in lichterlaaie. Een bluspoging kon niet meer ondernomen worden. De brandweer werd verwittigd en omdat de bestelwagen vlak tegen de gevel van een loods stond, kwam de brandweer ter plaatse om eventueel ook het gebouw te blussen. “We konden de brand al bij al vrij snel indijken”, zegt brandweerkapitein Rik Breem van post Veurne.

Oorzaak nog niet duidelijk

“Het vuur in de bestelwagen situeerde zich aan de bestuurderszijde. Die brandde weliswaar helemaal uit, maar we konden voorkomen dat het vuur verder oversloeg. In de dieseltank zat nog brandstof en dat hebben we ingedamd om verdere lozing van diesel te voorkomen. De bestelwagen stond tegen de gevel van Furnibo. Door de hitte is een groot raam gesprongen en zijn er enkele planchetten in plastic bovenaan de gevel gesmolten. In het bedrijf zelf stond in de nabijheid brandbaar materiaal, maar dat kon allemaal gevrijwaard worden.”

De oorzaak van de brand is niet duidelijk maar alles wijst op een accidentele oorzaak. De bestelwagen is volledig vernield. (JTV/JH)