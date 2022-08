Bermbrand langs spoorweg in Kortrijk moeilijk bereikbaar voor brandweer, NMBS last twee treinen af

Maandagnamiddag brak brand uit langs een spoorlijn in Kortrijk. Niemand raakte gewond maar twee treinen moesten wel worden geschrapt. Het personeel van de NMBS kreeg het vuur nog voor de komst van de brandweer onder controle.

Het waren enkele wandelaars die kort voor 15.00 uur de hulpdiensten belden. Ter hoogte van de Felix de bethunelaan roken ze een stevige brandgeur en hoorden een tweetal doffe knallen. Er werd gevreesd voor een incident op de treinsporen, die er over een brug lopen.

“Geen onterechte vrees want er was wel degelijk brand”, klonk het bij de hulpdiensten ter plaatse. “Er was sprake van gras langs de sporen dat in brand was gevlogen. Door middel van brandblussers konden de treinbegeleiders zelf de situatie onder controle krijgen. Wij moesten enkel nog nablussen en heropflakkering voorkomen. Er waren geen treinen betrokken bij het incident”

Uitdagende interventie

Voor de mensen van hulpverleningszone Fluvia werd het dan ook een technisch uitdagende interventie. De plaats bleek erg moeilijk bereikbaar voor hun voertuigen, waardoor het materiaal doorheen de begroeiing tot op de sporen moest worden gebracht.

Bart Crols, woordvoerder voor de NMBS, bevestigde de feiten. “De brand werd ook opgemerkt door de mensen aan boord van een materiaaltrein op de lijn Kortrijk Sint-Niklaas. Het betrof dus een lege trein, waardoor geen enkele passagier op het toestel zat.”

“Ze zijn erin geslaagd om het brandje te blussen maar konden helaas niet vermijden dat er hinder ontstond. Twee treinen liepen aanzienlijke vertraging op en twee andere werden volledig geschrapt. Rond 15:30 uur was de situatie terug normaal.”