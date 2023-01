Annemie Herman treurt om haar uitgebrande kerststal die vuur vatte aan de Sint-Michielskerk

Dinsdagmorgen omstreeks 5.30 uur betekende een brand ontstaan door kortsluiting een noodlottig einde voor de kerststal met inhoud die reeds enkele weken stond te pronken ter hoogte van de Sint-Michielskerk. De inhoud van de stal behoorde toe aan Annemie Herman (80) en zou haar dinsdag worden terugbezorgd, maar zo ver kwam het helaas niet gezien naast de stal ook de volledige inhoud ervan werd vernield door de brand.

Dertig jaar terug kochten wijlen Laurent Delobelle en zijn vrouw Annemie Herman de beelden uit het kerstverhaal aan die reeds enkele weken te zien waren in de kerststal. Het koppel kocht deze aan in Antwerpen, waarna ze deze zelf restaureerden. Jaar na jaar pakte Annemie dan ook trots uit met de beelden tijdens de kerstperiode in de zelfgemaakte kerststal die voor haar woning stond. De afgelopen jaren kregen de gerestaureerde beelden echter een nieuwe bestemming en kwamen in een nieuwe stal te staan die door vrijwilligers van de parochie aan de Sint Michielskerk werd geplaatst.

“Toen ik het nieuws vernam dinsdagmorgen heeft dit mij diep geraakt”, reageert een aangeslagen Annemie. “Wat het allemaal nog zoveel erger maakt is het tijdstip waarop dit gebeurt, gezien het precies een dag voor het overlijden van mijn echtgenoot Laurent is die 13 jaar terug overleden is. Kerstmis heeft voor mij een heel bijzondere betekenis, daarom wilde ik geen plastic kerststal, maar een groot exemplaar met daarin beelden van plaaster voor in de tuin. Na een oproep die we plaatsten in de krant dertig jaar terug volgde al snel reactie uit Antwerpen. Mijn man en ikzelf haalden de beeldenset die bestond uit Jozef, Maria, kindje Jezus en uiteraard de os, de ezel en de schaapjes snel op en vertrouwden deze toe aan een bevriend kunstenaar om deze te laten restaureren. Eens klaar kregen ze een bevoorrecht plaatsje tijdens de kerstperiode in de kerststal die te zien was in onze tuin gelegen aan de Kasteelstraat.”

Nadat haar man enkele jaren terug overleed, besloot Annemie de beelden tijdens de kerstperiode uit te lenen aan de parochie, die ze op hun beurt elk jaar een mooi plaatsje gaven in de kerststal die opgesteld staat aan de inging van de Sint-Michielskerk. Dinsdagnamiddag zouden de beelden opnieuw aan hun eigenaar worden teruggeven zodat deze terug tot de kerst in de garage van Annemie zouden kunnen bewaard blijven. Maar zover kwam het dus niet gezien zowel de kerststal als de beelden zelf dinsdagmorgen in vlammen opgingen. De godsdienstlerares op rust koestert alvast de hoop dat er ergens in Vlaanderen mensen, een gemeente of een parochie is die hun kerststal met inhoud van de hand doen en haar deze willen schenken. (BRU)