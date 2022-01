Amedee kan na woningbrand in Gullegem bij zoon terecht

De 87-jarige Amedee Vandevenne beleefde zaterdagnacht 22 januari de schrik van zijn leven toen brand uitbrak in zijn woning aan de Dreef Ter Walle. De alleenstaande bejaarde man kon nog tijdig aan de vlammen ontkomen. Zijn woning werd grotendeels vernield.

“Ik heb altijd koude voeten en leg er ’s nachts om te slapen een heet kersenpitkussen op”, doet Amedee zijn verhaal. “Zaterdagmorgen omstreeks 3.30 uur werd ik wakker omdat ik het wel heel heet had aan mijn voeten. Toen ik beter keek, bleek mijn slaapkamer vol rook te hangen. Ik ben de kamer uit gevlucht en zag op de overloop al niets dan vlammen. Het eerste wat ik deed, was mijn zoon Francis bellen om hem te zeggen dat het huis in brand stond. Hij heeft de brandweer gebeld.”

De spuitgasten waren snel ter plaatse volgens Amedee, maar ze konden al niet meer voorkomen dat de vlammen van de eerste verdieping naar de zolder waren overgeslagen en al door het dak sloegen.

Na een halfuur was het vuur onder controle. De woning liep echter heel zware schade op. “De hele bovenverdieping en een groot stuk van het dak zijn vernield. Om van de rook en waterschade maar te zwijgen”, klinkt het nuchter. “Ik denk dat ik nog altijd niet goed besef wat ik allemaal kwijt ben. En vooral ook welk geluk ik heb dat ik er fysiek niets aan overhoud.”

Alweer op zoek

Amedee vond voor het weekend tijdelijk onderdak bij zijn zoon Francis en schoondochter Christine in het centrum van Gullegem. “Ik zit hier goed en ben fantastisch opgevangen. Toch wil ik het gezin niet te veel belasten en ben ik meteen na het weekend naar een nieuwe woonst gaan zoeken. Ik kan binnenkort naar een assistentiewoning in de serviceresidentie Tilia in het oud-klooster aan het Dorpsplein. Ondertussen word ik hier best verwend bij mijn zoon.”

