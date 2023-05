Alerte bewoner voorkomt erger bij brand in tuinhuis in Izegem

Zondagavond omstreeks 19:00 uur werd een bewoner uit de Meensesteenweg in Izegem opgeschrikt door een brand in zijn tuinhuis. De man belde meteen de brandweer, die snel ter plaatse kon komen samen met de politie.

De brand was snel onder controle, na een halfuur was al het gevaar geweken. De oorzaak van het incident is niet duidelijk, maar het zou gaan om een accidentele brand. Naar verluid bevatte het tuinhuis verschillende materialen die konden smeulen, zoals een oude autobatterij en een barbecue, en heeft een van die voorwerpen vuur gevat.

Auto gered

Volgens de brandweer is er veel schade aan het tuinhuis, alsook aan het tuinhuis van de buren, waarvan de achterkant is weggesmolten. Gelukkig maakte de bewoner van het huis wel snel de reflex om de auto die naast het tuinhuis geparkeerd stond, te verplaatsen, waardoor een autobrand vermeden kon worden.

Er vielen geen gewonden. Gedurende een klein uur was de straat afgezet, maar ondertussen is de weg terug vrij voor alle verkeer.

(CS)