Aanzienlijke schade na brand in frituur in Sijsele

Woensdagmorgen rond 08:30 uur is er brand uitgebroken in een frituur in de Stationsstraat in Sijsele-Damme. De uitbaatster had net de frietketels en de afzuigkap aangeschakeld toen ze ter hoogte van de afzuigmotor geknetter hoorde.

Toen ze buiten de motor ging bekijken zag ze al zwarte rook ter hoogte van de machine. Binnen sloegen kort daarna de vlammen uit de afzuigkap.

Aanzienlijke schade

De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. Toch is de schade aanzienlijk. Het appartement boven de frituur, waar de eigenaar woont, leed wat lichte rookschade maar bleef verder gespaard.

De bewoners zijn momenteel op reis. De frituur zal een tijd gesloten blijven. Niemand raakte gewond. Tijdens de bluswerken werd in de straat beurtelings verkeer ingevoerd. Daar zorgde de lokale politie voor.