Bootje zinkt in kanaal in Merkem, naburige schipper waarschuwt: “Het regende binnen, ook ander bootje dreigt te zinken”

Een aangemeerd bootje zonk maandagnamiddag in het kanaal Ieper-IJzer bij Merkem. Een reddingspoging van de brandweer kon niet meer baten. De naburige schipper, die de alarmbel luidde over binnensijpelende regen in de getroffen boot, vreest dat ook nog een ander bootje in de buurt dreigt te zinken door hetzelfde fenomeen.

Bart Castelein merkte op dat een bootje dreigde te zinken in het kanaal Ieper-IJzer ter hoogte van de Ieperleedijkstraat in de Houthulstse deelgemeente Merkem.

“Het bootje ligt aangemeerd naast mijn boot, genaamd de Boot”, zegt de 56-jarige schipper. Hij is de man achter vzw de BOOT, een non-profitorganisatie die onder meer begeleide tochten aanbiedt met boten in de streek.

Bijkomend materiaal

“Toen ik zag dat die boot – genaamd de Westbroek – kon zinken, belde ik om 15.42 uur het noodnummer en bracht de bevoegde waterbeheerder De Vlaamse Waterweg NV op de hoogte”, vervolgt Castelein. “Het was belangrijk nog een poging te ondernemen om het bootje te redden, zodat er geen milieuverontreiniging zou ontstaan door gelekte brandstof bijvoorbeeld.”

Interventieploegen van politiezone Polder en Brandweer Westhoek kwam ter plaatse. “Ze schatten eerst de situatie in en vertrokken dan naar de brandweerkazerne voor bijkomend materiaal, maar kort daarna is het bootje helemaal gezonken”, aldus Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Bij rustiger weer zal het bootje worden geborgen.”

Geen vervuiling

Volgens Liliane Stinissen, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg NV, veroorzaakt het gezonken bootje momenteel geen hinder. “Er is ook geen vervuiling, want er zat quasi geen brandstof meer in het jachtje. De boot is vergund en de eigenaar vertoeft in het buitenland”, klinkt het. “We gaan onderzoeken wat er nog mee kan gebeuren: misschien krijgen we het vaartuig opnieuw drijvende, anders moet het helemaal weggenomen worden.”

“Dat bootje ligt daar al te verkommeren sinds er een incident gebeurde met een steekvlam in 2021”, stelt Castelein. “De zeilen achteraan de boot stonden open, waardoor het binnen regende. Ik merkte het probleem op, toen ik regenwater aan het scheppen was uit mijn eigen bootjes. Uit goed nabuurschap probeerde ik het probleem nog tijdig te signaleren. Helaas, is het niet meer gelukt om de boot nog te redden. Wat verderop ligt trouwens nog een ander bootje aangemeerd, een houten exemplaar, dat door hetzelfde probleem dreigt te zinken. Ook dat geval heb ik intussen gemeld aan de bevoegde diensten, zodat die eigenaar hopelijk gespaard blijft van dure bergingskosten.” (TP)