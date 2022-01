Op een bouwwerf langs de Paul Parmentierlaan in Knokke-Heist is maandagmiddag even na 15 uur een arbeidsongeval gebeurd.

Door een nog onduidelijke reden viel een arbeider er in een luchtschacht. De onfortuinlijke man werd door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zou niet in levensgevaar zijn.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt onderzocht.