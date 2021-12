Vogelgriep vastgesteld in pluimveebedrijf in Alveringem: alle dieren worden geruimd

In een pluimveebedrijf in Alveringem is vogelgriep vastgesteld. Het aanwezige pluimvee moet geruimd worden. Ook in Ravels werd een geval vastgesteld. De vogelgriep woekerde al een tijdlang in Noord-Frankrijk maar stak nu ook de grens over.

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het nog aanwezige pluimvee in de betrokken bedrijven geruimd en worden momenteel een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de haarden ingesteld.

De nieuwe zones komen bovenop de zones die in de afgelopen twee weken in West-Vlaanderen werden afgebakend naar aanleiding van besmettingen met vogelgriep over de grens in Frankrijk. Binnen al deze gebieden worden bijkomende maatregelen, naast de al geldende maatregelen in het hele land, genomen.

Inventaris

Zo is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden. Doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Al wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts raadplegen.

“In beide zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven. En de ophokplicht blijft gelden in het hele land, ook voor particulieren”, benadrukt het FAVV.