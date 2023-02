Roeselare viert de liefde met 886 gratis bomen en straks veel lekker fruit

Naar jaarlijkse traditie werden zaterdag opnieuw Liefdesbomen uitgedeeld in het weekend voor Valentijn. Dit initiatief van Meer Bomen in Roeselare in samenwerking met de Stad Roeselare kent keer op keer een groot succes!

“Waar vorige jaren telkens gewone bomen bedeeld werden voor kleine of grote tuinen, stond de actie dit jaar volledig in het teken van fruit. En dat werd gesmaakt, want maar liefst 886 fruitbomen of kleinfruit gereserveerd”, vertelt schepen Michèle Hostekint.

Wie een gratis fruitboom bestelde, kon die zaterdagmiddag ophalen op De Munt in de Chalet d’Amour’. De meest frivole frambozen zijn volgende zomer te vinden in de Beversesteenweg, de appel valt niet ver van de boom in diezelfde straat. En in de Weidestraat zijn er straks geen zuurpruimen meer, enkel lekker zoete exemplaren.

Voor de liefdesbomenactie kan het lokale initiatief Meer Bomen in Roeselare sinds jaar en dag rekenen op financiële en logistieke ondersteuning van de Stad. De actie past dan ook naadloos in het actieplan RSL Boomt, waarbij de Stad tegen 2025 maar liefst 100.000 nieuwe bomen wil aanplanten. De actie werd dit jaar ook mede mogelijk gemaakt door Proximity van Be Planet en Stad Roeselare.