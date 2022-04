Proper Strand Lopers houdt ‘Propere Zondag’ in De Haan

Het provinciebedrijf Westtoer ondersteunt ook in 2022 de werking van de vzw Proper Strand Lopers. De vrijwilligersorganisatie die instaat voor het verwijderen van zwerfvuil op onze stranden, mag dit jaar al vijf kaarsjes uitblazen. Op ‘Propere Zondag’ werd er opgeruimd in De Haan.

“Zorg dragen voor het milieu is ook aan de kust een belangrijk aandachtspunt. Sensibilisatie, preventie en concrete acties zorgen bij een breed publiek voor een sterke bewustwording”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Het burgerinitiatief organiseerde in die vijf jaar meer dan 16.000 opruimacties. “Naast preventieadvies en het sensibiliseren van bezoekers tijdens de zomermaanden, zien we die opruimacties ook als een van onze kerntaken”, zegt Tim Corbisier, medeoprichter van de vzw die in alle tien kustgemeenten actief is.

Op ‘Propere Zondag’ werd er opgeruimd in De Haan. “De opkomst was lager dan bij vorige edities. Mogelijks omdat er voor de – aangename – verandering zeer weinig te ruimen is: de weersomstandigheden zijn sinds begin maart kalm en droog, waardoor er minder influx is van afval uit rivieren en er ook weinig aanspoelt. Niettemin werd er toch nog een zak met klein afval van vijftig liter geruimd”, besluit Tim Corbisier.

Westtoer steunt de acties in de tien kustgemeenten met 12.500 euro. Alle initiatieven zijn terug te vinden op de Facebookpagina van de organisatie. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@properstrandlopers.be.