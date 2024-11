Prijs van vuilniszakken in Komen-Waasten gaat fors omhoog

Het werd een bewogen, laatste gemeenteraad voor de huidige legislatuur. Vooral toen de prijsverhogingen van de vuilniszakken aan bod kwamen, werd er vanuit de oppositie vlijmscherp gereageerd. “We zijn goed bezig en om ons te bedanken, wordt alles flink duurder? Begrijpen wie begrijpen kan!”

Een laatste gemeenteraad en ook een laatste keer de finaliteiten van de begroting bespreken? Het stond in de sterren geschreven dat het vuurwerk zou gaan geven. Vooral wanneer de afvalverwerking aan bod kwam, werd de sfeer erg bitsig. “De cijfers van de intercommunale IPALLE zijn binnen en we moeten nog steeds het principe van de reële kost volgen”, klonk het bij bevoegd schepen Didier Soete (ENSEMBLE). “De volledige zone draait op het idee dat de vervuiler betaalt. De inwoners van Komen-Waasten hebben de afgelopen jaren hun best gedaan, waardoor de afvalberg per persoon met 30% gereduceerd kon worden. De verschillende initiatieven die werden gelanceerd, werpen dan ook hun vruchten af. Toch tonen de cijfers van IPALLE aan dat de werkingskosten met 260.000 euro zijn gestegen, kosten die we moeten doorrekenen. Dit zal voornamelijk gebeuren via de prijs van de huisvuilniszakken. Die verhogen van 1,2 euro per stuk naar 1,6 euro per stuk, zijnde 32 euro per rol. We willen onze inwoners blijven stimuleren om hun afvalbeheer onder de loep te nemen en te kijken waar het nog beter kan.”

Cijfers en een prijsverhoging die door de oppositie niet werden gesmaakt. “Beste inwoners, proficiat met jullie inzet en zorg voor het milieu! Om jullie te bedanken trekken we de prijzen van alles stevig naar omhoog!” Gemeenteraadslid David Werquin (PS) nam geen blad voor de mond en verpulverde het discours van de schepen. “Hoe krijgen we dit in godsnaam nog verkocht aan onze inwoners? Op geen enkel moment werden de cijfers van IPALLE ook maar enigszins in vraag gesteld. Ze gooien een cijfer in onze richting en wij moeten de portefeuille slaafs gaan openen. Begrijpen wie begrijpen kan!”