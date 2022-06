PFAS-vervuiling gevonden op oefenterrein brandweer langs de Trakelweg in Ingelmunster

Op donderdag 2 juni – twee weken geleden al dus – ontving het gemeentebestuur van Ingelmunster een schrijven door OVAM/afdeling bodembeheer dat er PFAS-vervuiling werd aangetroffen op het oefenterrein van de brandweer langs de Trakelweg in Ingelmunster.

In het verleden gebruikte de brandweer dat terrein wel eens als oefenterrein of de gemeentelijke depot in de Trakelweg in Ingelmunster. “Op de site werden verhoogde concentraties PFAS gemeten. Er is een beschrijvend bodemonderzoek nodig om deze verontreiniging beter in kaart te brengen en een risico-evaluatie te maken. OVAM duidde hiervoor de gemeente als saneringsplichtige aan. De aanmaningsbrief werd aan de gemeente bezorgd… Aan het lokaal bestuur wordt gevraagd om zelf de betrokken inwoners te informeren”, lezen we in het schrijven van OVAM aan het gemeentebestuur van Ingelmunster.

Metingen

We contacteerden bevoegd milieuschepen Jean-Pierre Deven die toegaf dat er PFAS was ontdekt en dit in het grondwater op een afgebakende zone. “De bewoners in de omgeving werden verwittigd, maar er wonen in die omgeving niet veel bewoners. Dit terrein is immers gelegen in het gemeentelijk depot langs het kanaal Roeselare-Leie en nabij de festivalweide”, zegt de schepen. “Er werden metingen uitgevoerd op bepaalde dieptes, maar dat grondwater zou geen risico vormen voor het gebruik van water voor het toilet, enz.” (PADI)