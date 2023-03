Opvallend veel zwerfvuil in Hoogstade

In de Westhoek, een zijstraat van de N8 richting Gijverinkhove, wordt de laatste tijd opvallend veel zwerfvuil vastgesteld.

De Westhoek – een zijstraat van de N8 richting Gijverinkhove net buiten Hoogstade, zonder bebouwing en met weinig of geen sociale controle is een geliefde plek om afval uit het raam te gooien. Een wandelaar raapte over een lengte van honderdvijftig meter zo’n 115 lege drankblikken van Redbull, bier, cola en andere frisdranken op. In de graskant staat één bordje vanwege Boerenbond en Landelijke Gilde met daarop de boodschap: “Bent u allergisch aan pollen? Wij zijn allergisch aan zwerfvuil. Gelieve uw afval mee naar huis te nemen!” Het bord is dermate klein dat geen kat het kan lezen en bereikt dus z’n doel niet.

Schepen Jacques Blanckaert met bevoegdheid van Bermen en Groen, reageert verontwaardigd: “Dit is een probleem dat zich jammer genoeg in meer of mindere mate op meerdere plaatsen blijft stellen. Sluikstorten is misdadig en een gebrek aan opvoeding, bij wie systematisch lege drankblikken uit het raam gooit.”

Extra bermmeesters

“Op dit moment telt Alveringem twintig bermmeesters. De gemeente is hen zeer dankbaar. Zij krijgen een gebied toegewezen in overleg met gemeentelijk ambtenaar Jan Declerck, rekening houdend met waar men woont. Mochten er zich nog inwoners geroepen voelen om bermmeester te worden, dan kunnen die mensen via de technische dienst het juiste materiaal krijgen. Ondertussen gaf ik al opdracht aan onze mensen om dit boeltje op te kuisen.” (AB)