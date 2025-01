Ook andere West-Vlaamse watermaatschappijen controleren op pesticideresten: “Lopen minder risico door afwezigheid van landbouw”

Nadat de norm voor het pesticiderestant 1,2,4-triazool bij De Watergroep werd versoepeld, duiken er ook zorgen op bij West-Vlamingen, die onder andere watermaatschappijen vallen. Die verzekeren hun klanten dat er geen bezorgdheid nodig is. “We voeren alle nodige controles uit in samenspraak met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Daarnaast lopen we veel minder risico om dergelijke pesticiderestanten te hebben in ons water, doordat we weinig oppervlaktewater gebruiken en er weinig landbouw in de omgeving is.”

In het kraantjeswater van De Watergroep, die een groot deel van drinkwater voorziet, kunnen er mogelijks meer resten zitten van pesticiden dan in de rest van Vlaanderen. Minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) versoepelde de norm voor 1,2,4-triazool, een pesticide tegen schimmels in het water van De Watergroep. Het gaat vooral om de Westhoek rond de Blankaart, Zillebeke en Dikkebus en de gemeenten rond de Gavers in Harelbeke.

Door het nieuws duiken er ook bezorgdheden op bij klanten van andere watermaatschappijen in West-Vlaanderen. “Op onze website hebben we voor de klanten direct na het nieuws al onmiddellijk meer uitleg gegeven over hoe de situatie bij ons zat”, vertelt Dirk Verbeelen van Farys, die instaat voor de watervoorziening in de regio rond Brugge en een deel van Middelkerke en Oostende. “Klanten kunnen ook hun adres intikken op onze website en dan vinden ze een volledige lijst terug met de samenstelling van het drinkwater. De specifieke term ‘1,2,4-triazool’ zullen ze daar niet direct op kunnen terugvinden, want die valt onder de noemer ‘pesticiden’. We controleren namelijk op meerdere pesticiden en als klanten dit willen nagaan zullen ze zien dat dit bij ons binnen de opgegeven norm valt en dat we hen kunnen geruststellen.”

Regelmatige controles

De West-Vlaamse watermaatschappijen voeren net zoals De Watergroep regelmatig controles uit op de kwaliteit van het drinkwater. “Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stellen we een heel controleprogramma op. We hebben een hele lijst van stoffen, zoals metalen, PFAS en bacteriologie enzovoort, die we moeten testen in het water. Op regelmatige basis van een week of twee weken voeren we die uit en uiteraard testen we ook op pesticiden, zoals 1,2,4-triazolen en rapporteren we daarover naar hogerop”, legt Kristof Combes van watermaatschappij AGSO Knokke-Heist uit.

“Een keer per jaar sturen we stalen naar Duitsland voor een erg grondige analyse en verder controleren we wekelijks allerlei parameters”

Ook Aquaduin, die instaat voor de watervoorziening in de gemeentes Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne moet zich aan een strikt controleprogramma houden. “Een keer per jaar sturen we verschillende stalen op naar Duitsland, waar het water erg grondig geanalyseerd wordt. Het reguliere pakket van parameters voor de waterkwaliteit wordt in samenspraak met VMM wekelijks gecontroleerd”, stelt Emmanuel Van Houtte. Ook Farys voert controles uit op pesticiden. “We doen metingen bij al onze bronnen en captatieplaatsen. Bij het grondwater wordt er geen 1,2,4-triazool gedetecteerd. Bij het oppervlakte water zien we dat wel, maar dat blijft onder de oorspronkelijke Vlaamse norm van 0,1 microgram per liter.”

Minder risico

Ongerustheid is volgens de watermaatschappijen helemaal niet nodig. “Onze grondwatergewinning zit onder de golfterreinen van Knokke. Daar worden er geen pesticiden gebruikt, dus angst voor 1,2,4-triazolen is niet aan de orde”, besluit Combes. “Wij halen ons water van het grondwater en van in de duinen. De kans op pesticideresten in het water is heel wat minder, omdat we in onze regio ook minder te maken krijgen met landbouw”, stelt Van Houtte.

“We moeten ervoor zorgen dat pesticiden niet in ons water terecht komen, dat kost veel moeite om te verwijderen en zal de prijs doen stijgen”

“Maar het is wel belangrijk om te benadrukken dat er meer aandacht moet zijn om ons grondwater te beschermen.” Iets waar Verbeelen zich volledig in kan vinden. “We pleiten ervoor dat pesticide om te beginnen niet in de bronnen van ons water terecht komt. Het kost veel moeite om dergelijke stoffen uit het water te halen met nieuwe technieken. Als we dat niet aanpakken, zullen dergelijke intensieve processen ook de prijs van het drinkwater naar boven duwen”, waarschuwt hij.