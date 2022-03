Zeldzame vale gier met vermoedelijke schotwonden gevonden in Ramskapelle

In Ramskapelle bij Nieuwpoort is donderdag een gewonde vale gier aangetroffen. Dat meldt het Vogelopvangcentrum Oostende, waar het dier werd binnengebracht en verzorgd.

Enkele fietstoeristen uit Veurne zagen een grote gewonde roofvogel op een veld in Ramskapelle en belden het Opvangcentrum Vogels en wilde dieren in Oostende voor hulp.

Wim Bovens, projectcoördinator van Natuurwerkgroep De Kerkuil en al jaren transporteur en actief in die regio, kon al zijn roofvogelervaring goed gebruiken om deze bovenmaatse vogel te vangen. Direct viel op dat er bloed uit een verse wonde aan de vleugel kwam; de reden dus waarom de gier amper kon vliegen.

Een half uurtje later stond in het Opvangcentrum Vogels en Wilde dieren Oostende alles in gereedheid om de vogel te onderzoeken.

Een heel verse, kleine ronde in- en uitgangswonde van een projectiel door de vleugel veroorzaakte de bloeding. De pees was zichtbaar maar gelukkig niet geraakt. Een röntgenfoto bevestigde ook dat het bot niet geraakt was.

Stabiel

Ook in de bil werden twee gelijkaardige wondjes gevonden, maar gelukkig is daar eveneens geen andere schade. Een kleurring om de poot gaf aan dat de vogel mogelijks uit Italië afkomstig zou zijn.

De vogel is ondertussen stabiel en zal in het Opvangcentrum in alle rust en met de beste zorgen kunnen herstellen. Ondertussen wordt contact gezocht met het project dat de vogel ringde.