Wouter spot Noord-Amerikaanse vogelsoort in Het Zwin en dat is hoogst zeldzaam: “Tien jaar geleden laatst gezien in België”

In Het Zwin in Knokke-Heist is een uiterst zeldzame vogel gespot. De Amerikaanse smient was al tien jaar niet meer gezien in ons land, tot het oog van Wouter Faveyts op de eend viel tussen honderden andere vogels. “Een fantastisch moment. Het is de eerste keer ooit dat deze soort wordt gezien in ons park”, zegt Faveyts, die de vogels in het natuurpark al jaren op de voet volgt.

“Ja, je mag dit gerust een hoogdag noemen voor mij. Het bewijst vooral dat de natuur ons elke dag opnieuw blijft verbazen.” Wouter Faveyts is wetenschappelijk deskundige in het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist en vertelt met de glimlach over zijn ‘ontdekking’ dinsdag. Wouter was bezig met een nauwkeurige telling van de eenden, toen zijn oog plots op een bijzonder exemplaar viel. “Een Amerikaanse smient trok tussen honderden andere eenden plots mijn aandacht”, zegt Faveyts. “Je moet weten dat het al tien jaar geleden was dat er nog zo’n exemplaar is opgemerkt in België. Alles bij elkaar zijn er nog maar 21 waarnemingen gebeurd in ons land. En geen enkele daarvan in het Zwin. Ik herkende de specifieke soort eigenlijk meteen. Ik had er al gezien in Noord-Amerika, maar dit was toch een magisch moment.”

Weerfenomenen

Want de Amerikaanse smient leeft vooral in Noord-Amerika. Hoe deze vogel precies in Europa en meer specifiek Knokke-Heist belandde, is niet met zekerheid te zeggen. “Al hebben weerfenomenen daar wellicht veel mee te maken”, legt Wouter uit. “Als die vogels in het najaar op trektocht zijn naar zuidelijkere oorden, bestaat de kans dat ze door krachtige stormen naar het oosten en dus in dit geval Europa waaien. Vaak hebben ze in zo’n geval geen andere keuze dan mee te vliegen met de windrichting. Wanneer deze Amerikaanse smient hier terechtkwam, valt evenmin te zeggen. Dat kan een paar weken geleden zijn, maar evengoed een paar jaar. Ze hebben dezelfde levenswijze als de Europese smient en kunnen hier dus perfect overleven. Er zijn ook gevallen bekend waarbij die Amerikaanse smient een koppel vormt met een Europese smient en voor nageslacht zorgt. Dan krijg je een hybride soort. De Amerikaanse smient in het Zwin – een mannetje – had bijvoorbeeld een vrouwtje bij zich.”

Voor Het Zwin betekent het alvast een mooie nieuwe mijlpaal. “Hier zijn al 320 vogelsoorten gespot. Dat zijn bijna alle soorten die al in ons land zijn gezien. Nu komt daar opnieuw eentje bij. Dat bewijst hoe mooi de natuur is en toont ook de meerwaarde van Het Zwin. Wellicht zullen er wel wat nieuwsgierigen komen opdagen om de vogel te spotten. Al kan niemand garanderen dat hij er nog is. Ook dat is het mooie van de natuur”, besluit Faveyts met de glimlach. (MM)