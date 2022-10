Werken aan VOC Beernem lopen vertraging op: “En dat net tijdens drukste seizoen in tien jaar tijd”

Het vogelopvangcentrum in Beernem heeft er een erg druk zomerseizoen op zitten. Door allerlei omstandigheden ving het meer dieren dan ooit op, en dat terwijl de geplande renovatie van hun infrastructuur vertraging oploopt. “Nog voor het eind van dit jaar zullen we onszelf moeten reorganiseren om extra plaats te creëren”, klinkt het.

Het VOC in Beernem plande de voorbije periode een opendeurdag, maar die kon niet doorgaan nadat er in de streek een geval van vogelgriep werd ontdekt. “Tot op vandaag gelden er maatregelen bij ons om de verspreiding ervan tegen te gaan”, gaat Pottin verder. Als klap op de vuurpijl worden de plannen om het opvangcentrum te renoveren, vooruit geschoven. “Tussen het moment van de aanbesteding en de offerte van de aannemer, zijn de prijzen van bouwmaterialen enorm gestegen. Daardoor lag de offerte zo’n 15 procent hoger dan de aanbesteding, en daardoor moeten we dus opnieuw beginnen. We hebben niet de middelen om zomaar een fiks bedrag meer te betalen”, klinkt het bij de centrumverantwoordelijke. Het is uiteindelijk de provincie die zo’n 620.000 euro vrijmaakte voor het project, maar eerst moet dus een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven.

Totaalrenovatie

Volgens Pottin zullen de werken nog een tweetal jaar op zich laten wachten. Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding en gaat de provincie daarbij op zoek naar een nieuwe aannemer. In de plannen zit een totaalrenovatie waarbij de ruwbouw van het gebouw wordt aangepakt. Concreet komen er meer verzorgingsruimtes, een ruimte voor een dierenarts, sanitaire voorzieningen, kantoren en een nieuwe personeelsruimte. “Da is hard nodig, want we hebben plaats te weinig”, gaat Pottin verder. “Omdat de nood hoog is, plannen we de komende maanden een reorganisatie. We willen extra kooien en hokken plaatsen om meer dieren te ontvangen in betere omstandigheden in afwachting van de grote werken.”

Volgens de centrumverantwoordelijke kreeg het VOC in Beernem de voorbije zomer te maken met de drukste periode in de laatste tien jaar. “Het was heel warm en droog, waardoor we bijvoorbeeld een golf van kleine duifjes kregen. Zij sprongen vroeger uit hun nest omdat hun ouders te weinig water konden vinden, terwijl ze daar nog niet klaar voor waren.” Anderzijds is het centrum ook bekender bij de bevolking. “Omdat we meer vrijwilligers hebben en gemakkelijk bereikbaar zijn via sociale media, sturen meer mensen ons een berichtje in verband met dieren in nood. Mensen beseffen ook meer dat dieren recht hebben op zorg en aandacht”, besluit Pottin. (Arno Van Haverbeke)