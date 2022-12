Wandelpad Schaepenbulckpad in Dentergem officieel erkend

Het rustige pad Schaepenbulck in Dentergem dat zich tussen de Tieltseweg en de Meulebekestraat bevindt, werd een aantal jaren geleden opnieuw opengesteld voor wandelaars. Op 14 november bevestigde de vrederechter officieel dat het pad vrij moet zijn voor natuurliefhebbers die er willen wandelen.

De omgeving van de Krommendijkbeek heette vroeger ‘De Schaepenbulckenhoek’. Een ‘bulck’ is een oude benaming voor ‘ingesloten land’ of ‘ingesloten weiland’. In september 2020 werd dit wandelpad van 1.300 meter lang heropend zodat voetgangers naar hartenlust kunnen genieten van het groene stukje natuur.

Versperringen melden

Nu en dan ontving het lokaal bestuur meldingen van hindernissen op het gesmaakte wandelpad. Twee weken geleden werd door de vrederechter de uitspraak gedaan dat de voetweg wel degelijk op 1,5 meter naast de gracht loopt. Belemmeringen mogen niet meer, op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag (met een maximum van 250.000 euro). De andere partij kan nog in beroep gaan, maar ondertussen moet het pad vrij zijn voor wandelaars.

Het lokaal bestuur vraagt om zeker contact op te nemen als je op de een of andere manier gehinderd wordt bij het bewandelen van het pad. Dat kan via www.dentergem.be/meld-een-probleem of tel. 051 57 55 10.