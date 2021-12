Vogelopvangcentrum in Beernem krijgt verhoogde subsidie

In 2020 kregen de vogelopvangcentra een subsidie van 59.979,20 euro. Voor het werkjaar 2022 neemt het subsidiebedrag toe tot 60.149,10 euro. De extra middelen zijn volgens centrumverantwoordelijke Manu Pottin in Beernem meer dan welkom. “Het jaar is nog niet om en we behandelden nu al 500 meer dieren dan vorig jaar.”

Vlaanderen telt tien verschillende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. Een erkend vogelopvangcentrum kan een subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid en het is die subsidie die voor het volgende jaar werd verhoogd.

“Elk jaar meer werk”

In 2019 ving het vogelopvangcentrum in Beernem 3.380 wilde dieren op. Maar de vogelopvangcentra zijn met veel meer bezig dan alleen het opvangen en verzorgen van dieren, ze nemen onder andere ook deel aan wetenschappelijk onderzoek en zetten zich in voor het behoud van de biodiversiteit. “De Vlaamse vogelopvangcentra zijn uitgegroeid tot professionele centra. Ze beschermen de natuur, maar ze sporen ook ziektes op en dat mag in de verf gezet worden”, reageert Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Dat beaamt ook centrumverantwoordelijke Manu Pottin. “Bovendien hebben we elk jaar meer werk met dieren die worden binnengebracht. Gelukkig kan ik rekenen op een ploeg van 180 vrijwilligers en natuurlijk ook op steun van de provincie en de Vlaamse Overheid.”

Volgens Pottin gaan mensen vaker wandelen, waardoor ze ook vaker in contact komen met zieke dieren. “Bovendien doen we veel moeite om onze werking naar de buitenwereld toe bekender te maken. Meer mensen weten dat wij bestaan. Daardoor stijgen onze cijfers ook. Volgend jaar verhuizen we naar een locatie met meer plaats, dus het volgende werkingsjaar zullen we voor een groot deel met die verhuis bezig zijn.”