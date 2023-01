Voedselbos op ecologisch volkstuinpark Den Doorn: “Een voedselbos voor en door Zedelgemnaars”

Vrijwilligers met een groen hart en lokale politici plantten onlangs de eerste fruitboompjes van een voedselbos. Naast volkstuinpark Den Doorn zullen alle vruchten van die hectare lokaal geconsumeerd worden. De boomgaard is een duurzame investering voor en door Zedelgemnaars, voor kennis van tuinieren en ontmoeting.

Een 30-tal planters hebben met spades en laarzen de eerste fruitboomscheuten in de weidegrond geplant op een kletsnatte zaterdagmorgen. De laagstamfruitbomen zullen de bestaande boomgaard en het samentuinproject op het gemeentelijk volkstuinpark Den Doorn uitbreiden. In deze eerste fase van het Zedelgems voedselbos krijgen de appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen drie à vier jaar de tijd om hun eerste vruchten te geven. Notelaren, kastanjebomen en bessenstruiken volgen een later plantseizoen. “Het fruitbos op één hectare vraagt groeitijd, maar is een duurzame investering voor de inwoners van Zedelgem van vandaag én voor de volgende generaties”, duidt schepen van Milieu Stijn Timmerman.

Een plek om te genieten van de lokale natuur en van elkaars gezelschap

“Van wat een voedselbos opbrengt kan je, zeg maar, alles opeten. De bewustwording rond ecologie, biodiversiteit, klimaat en duurzaam milieubeleid wordt er in Zedelgem groter door. Deze boodschap wil de gemeente uitdragen.” Fruit telen en eten dicht bij de deur in Den Doorn is een project dat de helft door de gemeente Zedelgem en de helft door de provincie West-Vlaanderen gefinancierd wordt. Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), die over heel Vlaanderen een 10-tal fruitbossen begeleidt, geeft raad bij de aanplant en zorgt voor alle plantmateriaal.

Zedelgemse inspraak

Met het voedselbos kiezen de gemeente en de provincie voor bewust natuurbeheer met een rijke variatie van planten- en diersoorten. De vruchten die onder meer tijdens plukdagen zullen geoogst worden, zullen lokaal geproduceerd lekkers zijn. Het nuttige aan het aangename. Burgemeester Annick Vermeulen vindt het initiatief een meerwaarde voor het milieubeleid in Zedelgem. “Maar ook voor elk van onze inwoners die van deze plek zullen genieten en er inspiratie voor hun eigen tuin zullen vinden. Het wordt een plek waar burgers samen kunnen komen om te genieten van de lokale natuur en van elkaars gezelschap.” Het voedselbos is mee het idee van 34 Zedelgemnaars, waarmee de gemeente aan de slag ging om de nu nog vlakke weide naast de volkstuinen vorm te geven. Ze bepaalden mee welke vruchten de bomen en struiken zullen brengen. Veel van hen blijven zich bij de verdere ontwikkeling samen met de gemeente inzetten. “Het wordt een voedselbos voor en door Zedelgemnaars, een betere voedingsbodem konden we ons niet wensen.” (HV)