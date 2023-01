Veel ongenoegen over zoveelste boomkapping in Gruyterbos in Wingene

In het Gruyterbos in Wingene heeft het Agentschap Natuur en Bos duizenden bomen gekapt. De buurtbewoners zijn hier niet over te spreken. “Ons Gruyterbos is volledig verminkt”, klinkt het bij een buurbewoonster.

“De dikste en de mooiste bomen werden eerst gekapt, het gaat om duizenden bomen. Het ANB heeft weer toegeslagen in de bossen van Wingene”, vertelt een bezorgde buurtbewoonster die liever anoniem blijft. “Onze mooie Gruyterbossen, waar wij van houden zijn verminkt. Plots worden wij als burgers die al ons hele leven als buren leven naast dit mooie kleine bos geconfronteerd dat er een massa bomen van zelfs honderd jaar oud vermoord worden.”

Geen communicatie

De problematiek rond het kappen van bomen is al geruime tijd aan de gang. Voor vele natuurliefhebbers is het zinloos om de bomen zomaar te verwijderden en daarbij komt het feit dat de communicatie met het ANB heel slecht verloopt. “Het is zo erg dat er kappingen plaatsvinden zonder ook maar een beetje voorafgaande communicatie. Ik weet zeker dat de gemeente Wingene zelf niet op de hoogte gebracht wordt, laat staan dat ze de dicht bijwonende bewoners inlichten. Het ANB is uiteraard vragende partij, want zij verdienen bakken geld met al die gekapte eikenbomen. De bomen worden verkocht aan China.”

Klimaatproblematiek

Het ANB ziet niet veel problemen in de boomkapping en het bos blijft wel degelijk een bos. “Ik kan alvast meegeven dat de percelen bos in de Gruyterbossen ook na de werken bos zullen blijven”, weet Jeroen Denaeghel van het ANB. “De dunningen die er momenteel plaats vinden, kaderen in een omvormingsbeheer van voormalige monotone aanplanten naar meer klimaat- robuuste bossen waarbij we streven naar meer variatie aan inheemse bomen, struiken, planten en dieren.”

Buurtbewoonster reageert: “Het ANB verlangt inheemse soorten voor ons klimaat, maar ons klimaat is zo veranderd dat de bomen midden in de zomer al hun bladeren verliezen door de droogte en de hitte. Ze overleven hier niet meer. We moeten het juist hebben van die Amerikaanse eiken want die bomen kunnen tegen droogte en hitte. Door de uitdunningen verliezen we nog eens indirect immens veel beuken. De beuken kunnen geen direct zonlicht verdragen op hun stam, ze gaan er allemaal dood van.”