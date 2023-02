Tuin van de Hoop in nieuw groen jasje: “Een ecologische en speelse voorbeeldtuin voor alle Koekelarenaars”

Het lokaal bestuur van de mooie Fransmansgemeente Koekelare start in samenwerking met Het Regionaal Landschap Westhoek en Westtoer, met de herinrichting van De Tuin van de Hoop, die zich achter het gemeentehuis en De Brouwerij bevindt. Woensdag kwam gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe de eerste boom planten van de nieuwe ecologische Tuin van De Hoop die er wordt aangelegd.

De Tuin van de Hoop wordt krijgt een ecologische facelift. Er worden haagjes en houtkanten aangeplant, er worden takkenrillen geplaatst en er wordt een bloemenweide ingezaaid. Ook wordt een wadi voorzien zodat het regenwater ter plaatse kan infiltreren.

Picknickbanken en natuurlijke speelelementen

Er werden ondertussen ook al een wilgentunnel en een wilgenhut aangeplant. Verder worden er door Westtoer ook enkele picknickbanken geplaatst, zodat elke passant van deze nieuwe groene long kan genieten. Verder worden er natuurlijke speelelementen voorzien voor de allerkleinsten. “Plezier gegarandeerd”, lacht schepen van milieu Jessy Salenbien. “In het voorjaar 2023 voorzien de drie partners de tuin ook van een vleermuizennestkast en een insectenhotel.”

Koekelare ondertekende eerder al het lokaal energie- en klimaatpact en beloofde ook dat er per duizend inwoners een extra natuurgroenperk komt. “Daar sluit de verdere aanplanting van De Tuin van de Hoop bij aan. Daarnaast komen er binnenkort ook aanplantingen in de Kortemarkstraat. Zo voorziet Koekelare extra bomen en zet de gemeente vol trots de schouders onder een groenere toekomst voor onze inwoners”, benadrukt burgemeester Patrick Lansens.

Voorbeeld voor de buurt

“Met relatief eenvoudige ingrepen proberen we van de tuin een voorbeeld te maken voor de buurt”, duidt Nona De Baerdemaecker, projectmedewerker Regionaal Landschap Westhoek. “Centraal gelegen komt er een oude boomstam die het nut van dood hout in de tuin kan duiden. Rondom het centrale grasplein komt er een gemengde haag die de middenzone van de tuin omarmt en aantrekkelijker maakt om in de zomer te picknicken. De tuin voorziet ook vlinder- en bijvriendelijke vaste planten rondom de picknickbanken van Westtoer. Daarnaast planten we bloembollen en komen er zones waar lang en kort gras elkaar afwisselen. Al deze elementen samen maken van tuin van de hoop dus een ecologische en speelse voorbeeldtuin voor de buurt en al haar passanten.”

Met de heraanleg van de Tuin van de Hoop is een totale investering gemoeid van 30.000 euro. (Eric Vanhooren)