Trappel Trienen wandelt voor goed doel rond Vijfwegenpoel

Griet Vanoverschelde, Celine Tanghe, Flore Tanghe en Carol Vermaut nemen onder de naam De Trappel Trienen op 25 en 26 juni deel aan ‘Expeditie Natuurpunt’.

Vooraleer te mogen deelnemen dient elk team een minimumbedrag van 1.500 euro in te zamelen dat integraal naar een natuurgebied gaat. De Trienen hebben nog een financieel duwtje nodig om aan dat bedrag te raken en organiseren daarom op zondag 22 mei een wandeling in de omgeving van de Vijfwegenpoel.

“We kozen er voor om via onze deelname aan Expeditie Natuurpunt geld in te zamelen voor De Vijfwegenpoel”, legt Griet Vanoverschelde uit.

“Dat natuurgebied is één van de mooiste plekjes in Staden. Het perceel van zowat 1 hectare was de eerste aankoop ooit van Natuurpunt Mandelstreke en wordt beheerd door Natuurpunt Groot-Staden. De poel doet al jaren dienst als leefgebied en broedplaats voor amfibieën. Tijdens wandelingen heb ik er al een kiekendief en fazanten opgemerkt.”

Vooraf inschrijven

“Expeditie Natuurpunt vindt op 25 en 26 juni plaats. Tijdens de tweedaagse trek je met een vier man sterk team door de natuur. De deelnemende teams kunnen dat per kajak of per fiets of te voet doen. Wij beslisten om voor wandelen te gaan. We hopen via een wandeling in de omgeving van De Vijfwegenpoel het resterende bedrag te verzamelen.”

“De wandeling is 5,2 km lang en is toegankelijk voor buggy’s, maar niet voor rolstoelgebruikers. We starten en eindigen aan het voormalige stationsgebouw in de Ontmijnersstraat op De Vijfwegen. Aan het eind van de tocht kan er van een natje en een droogje genoten worden. Deelnemen aan de tocht kost 2 euro per persoon. Er kan tussen 10 en 15 uur vrij gestart worden. Kinderen wandelen gratis mee. We vragen wel om liefst vooraf in te schrijven zodat we weten wat we aan drank en zelfgebakken cake moeten voorzien.”

(BCH)