Stevige opknapbeurt voor het Visscheriepark in Oostrozebeke

Uit de voorstelling van het meerjarenplan van de gemeente konden we opmaken dat de gemeente vooral werk wil maken van een serieuze opknapbeurt van het vroegere Visscheriepark en de heraanleg van de parking van de vroegere Visscherie.

Niet alleen het park waar vroeger vele huwelijkskiekjes werden genomen, krijgt een grondige opknapbeurt, ook de heraanleg van de parking achter de vroegere gebouwen van de Visscherie krijgt de nodige aandacht. Die parking is nu eigendom van de gemeente en biedt een unieke kans om het parkeerprobleem in de Stationsstraat, waar nogal wat handelszaken gevestigd zijn, voorgoed van de baan te helpen.

Schepen van Openbare Werken Olivier De Marez gaf wat toelichting bij de werken die voor dit jaar gepland staan. “Ze betreffen vooral de inrichting van het park De Visscherie.”

Budget

“Voorlopig gaat het alleen om de herinrichting van delen die intussen eigendom zijn van de gemeente, zoals de inrit, de parking en de parkzone. Nu we weten welke richting we uit willen, hebben we de budgetten gewijzigd. Voor 2022 is er zo’n 187.000 euro voorzien voor de heraanleg van de oprit, de huidige parkeerzone en het terrein van de vroegere feestzaal. Langs de oprit en de parking komt er semi-openbare verlichting, zodat de parking onder meer gebruikt kan worden door leerkrachten van de school in de Stationsstraat. Dat moet de parkeerdruk in die straat drastische verminderen.”

“In 2023 is nog een bedrag van 70.000 euro voorzien voor de aanleg en aansluiting op het achterliggende terrein. De gronden in kwestie dienen nog verworven te worden, maar de onderhandelingen zijn al opgestart.”

(CLY)