Sterkere dalingen dan voorspeld, maar geëvacueerden kunnen nog niet terug: “Situatie nog te precair, zeker in combinatie met voorspelde regen”

Brandweer Westhoek geeft een update van de wateroverlast in de Westhoek. De waterpeilen dalen sterker dan voorspeld, maar bewoners die de voorbije dagen hun huizen verlieten kunnen nog niet terug. “De situatie is nog te precair, zeker in combinatie met de voorspelde regen van vandaag.”

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen is nog steeds van kracht. De crisiscel van de gouverneur blijft stand-by en kan bijeenkomen als dat nodig zou blijken.

“De hulpdiensten blijven op het terrein bezig met monitoren van pompen, dijken en versterkingen die aangebracht werden”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “Ook de zandzakproductie blijft gedeeltelijk lopen om de stock op punt te houden. Op geregelde tijdstippen komt dit weekend de commandopost operaties bijeen die de operationele coördinatie doet van de werken op het terrein en de bijkomende noden bespreekt.”

Regen

Het bleef in de nacht van 17 op 18 november relatief droog. “Dit brengt meteen een trend naar voor van verdere trage dalingen van de waterstanden”, aldus Louagie. “Sinds zaterdagmorgen begon het opnieuw te regenen. “Er wordt verwacht dat nog een regenzone voorbij trekt. In de latere zaterdagnamiddag zou het ophouden met regenen. De voorspellingen spreken maximaal van 5-10 mm. Dit is een beperkte hoeveelheid, maar er moet rekening gehouden worden met een al sterk verzadigde bodem.”

Waterpeilen

Overal boven Fintele blijven de dalingen zich doorzetten, ook met de regen van vandaag. “De inkomende debieten uit Frankrijk blijven dalen. Op dit moment worden er sterkere dalingen waargenomen dan voorspeld. De waterpeilen in Roesbrugge, Woumen en Diksmuide blijven verder dalen.”

Winterdijk

“De winterdijk wordt ter plaatse continu opgevolgd met snelle lokale verstevigingen waar nodig. De dijkexperten van de Vlaamse overheid zijn ook vandaag aanwezig. De dijk vervult haar functie en heeft de extreme waterstand van vijf meter doorstaan. Het peil in Woumen is de voorbije 24 uur meer dan 10 centimeter gezakt naar momenteel 4,80 meter.”

“Deze verdere peildaling in Woumen is noodzakelijk om de druk op de winterdijk te verlagen en om risico’s verder te doen afnemen. Fintele zelf zal nog stijgen, maar waar gisteren de voorspelde stijging rond de 5,15 meter lag, is dat nu 5 tot 5,05 meter. De dalende trends laten toe om maximaal water af te voeren naar zee.”

Leie en Heulebeek

Er worden geen overschrijdingen meer verwacht van alarmdrempels langs de Leie. “Op de Heulebeek bleef het peil lang hoog, maar dat is het ondertussen gedaald tot onder de alarmdrempel. Het leggen van een dijk en de inzet van pompen bewijzen duidelijk hun nut. De situatie in Moorsele is onder controle. De regen van vandaag zal voor een stagnatie en waarschijnlijk een nieuwe stijging van de peilen op alle locaties zorgen. Dit wordt nauwlettend in het oog gehouden.

Geëvacueerde bewoners

De bewoners in de kritieke gebieden in de Westhoek die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen voorlopig nog niet naar huis terugkeren. “De situatie is nog te precair, zeker in combinatie met de voorspelde regen van vandaag. Het is ook zo dat de onbereikbaarheid van sommige woningen het betreden ervan zeer moeilijk maakt, waardoor de bewoners er niet zonder hulp naartoe kunnen.”

“Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden. Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen.”

Ramptoerisme

De politie houdt dit weekend een extra oogje in het zeil om te vermijden dat de door het water geteisterde gebieden te kampen krijgen met ramptoerisme. De hulpdiensten hebben momenteel de handen vol met de aanpak van de overlast. (TP)