Rooien van platanen bij heraanleg Kleine Warande zorgt voor beroering in Gistel: “Nochtans consensus met de bewoners”

Dat er meer dan vijftig platanen moeten sneuvelen voor de heraanleg van de Kleine Warande stuit op verzet in Gistel. Nadat de oppositie in de gemeenteraad ook al bezorgdheden uitte, gaat nu ook een vzw zich met de zaak moeien. “Er zijn alternatieven mogelijk om de bomen te redden”, klinkt het. Het stadsbestuur kijkt ietwat verbaasd op. “Nochtans hadden we al een compromis met de bewoners gevonden”, repliceert burgemeester Defreyne.

Putten, scheuren, verzakkingen en een riolering in slechte staat: de problemen van de Kleine Warande zijn genoegzaam bekend. In januari vorig jaar keurde de gemeenteraad al een samenwerkingsovereenkomst goed tussen nutsmaatschappij Fluvius en de stad. Toch was er één item dat voor beroering zorgde: om de werken te kunnen uitvoeren, dienen 56 platanen neergehaald te worden.

Oppositiepartij CD&V kaartte dit al aan in de gemeenteraad, nu krijgt het verhaal een staartje. Zo werd de vzw Bescherm Bomen en Natuur uit Brugge ingeschakeld om de bomen te behouden.

Volgens voorzitter Ivan De Clercq maakt de vzw een goede kans om het groen te sparen. “We lieten boomveiligheidscontroles uitvoeren”, zegt De Clercq. “Daarbij werd naar de conditie en de structuur van de boom gekeken. Daaruit bleek dat de bomen gezond zijn. Het zou dus zonde zijn om de bomen te kappen.”

Volgens de voorzitter hebben de bomen een duidelijke esthetische waarde en zijn ze beeldbepalend voor de straat. Daarnaast hebben ze naar eigen zeggen ook een ecologische waarde. “Er zijn tal van holtes in de bomen die dienen als broedplaatsen voor dieren. Het rooien zou dan ook slecht zijn voor de biodiversiteit. Bovendien houden de bomen de straat koel en zou het rooien de waarde van de eigendommen verminderen.”

Ook buurtbewoner Inge wil dat de bomen blijven. “Ze houden het geluid tegen van de autosnelweg vlakbij. Dit is een van de mooiste straten van de stad. Veel andere steden of gemeenten zijn hier jaloers op.”

Oplossingen?

Volgens De Clercq zijn er oplossingen. “De rioolbuizen zijn tegenwoordig niet penetreerbaar door boomwortels. Nutsleidingen kunnen voorzien worden in een boomkoker. Dat systeem wordt in Nederland veelvuldig toegepast. Onder het beton zitten er weinig wortels, de nutsleidingen kunnen perfect in het midden van de baan aangelegd worden.”

De vzw zegt intussen “een procedure bij de Provincie en de Brugse rechtbank” te hebben opgestart.

Compromis

“Een tijdje terug kregen we de kans om project versneld in te tekenen op een subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij om de riolering en wegdek te vernieuwen. Met succes: we kregen groen licht en 75 procent van de totale kostprijs (van ongeveer 950.000 euro, red.) wordt gesubsidieerd. We lieten een gespecialiseerd studiebureau onderzoek uitvoeren en daaruit bleek dat de wortels van de bomen volledig rond de versleten riolering zit”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).

“Opvallend dat ze nu vanuit Brugge zullen zeggen wat wij al dan niet in Gistel mogen doen” – burgemeester Gauthier Defreyne

“We weten maar al te goed dat het wegnemen van de bomen reactie in de wijk zou losweken. Net daarom hielden we een bewonersvergadering en kwamen we tot de consensus om méér bomen dan voorzien terug te planten: 39 in tegenstelling tot initieel 20. Maar wat blijkt nu: iemand – die overigens niet eens in de wijk woont – schakelde de Brugse vzw Bescherm Bomen en Natuur in. Terloops: opvallend dat ze nu vanuit Brugge zullen zeggen wat wij al dan niet in Gistel mogen doen. Nu goed, dit doet niets af van onze luisterbereidheid. Wat we nu gaan doen? Samen met de experten van het studiebureau en nutsmaatschappij Fluvius gaan we nu de mogelijkheden onderzoeken. Daarna volgt nieuw overleg met de buurt – enkel met wie daar woont, welteverstaan. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk”, klinkt het.

Subsidies verliezen?

“We gaan door met de huidige plannen of passen de plannen nogmaals aan. Dan bestaat het risico dat er aan één kant van de straat geen voetpad kan komen – iets wat nu al tot klachten leidt – of dat er minder parkeerplaatsen ingericht worden. Een derde optie is dat de procedure volledig wordt gestaakt en er helemaal geen nieuwe straat komt. De problemen zullen in dat geval alleen maar toenemen, want het is al voorgevallen dat de nutsleidingen afgesloten dienden te worden net omdat ze zo verouderd zijn. Er bestaat ook het gevaar dat we minstens een deel van de toegekende subsidies verliezen, wat een flinke streep door de rekening zou zijn.”

(JRO/TVA)