Proper Wervik bestaat vijf jaar en telt 175 vrijwilligers

De burgerbeweging Proper Wervik bestaat vijf jaar en kan rekenen op ongeveer 175 vrijwilligers. De stad bood hen in buurthuis De Kier een spaghetti aan. Om het sluikstorten aan te pakken, zet de stad een camera in. “Die camera ziet tot dertien meter ver”, zegt schepen van Milieu Bercy Slegers (CD&V). “Het is de bedoeling die camera elke maand op een andere plaats te installeren.”

“Al een paar keer was er sluikstorten in de Fobbestraat. Het sluikstorten wordt gesorteerd afgevoerd zodat er een kans is om de identiteit van de sluikstorters te kennen. Er zijn ongeveer 100 dossiers, als we kunnen achterhalen van wie het komt dan wordt de dader aangeschreven door onze algemeen directeur die na een verhoor oordeelt over wel of geen GAS-boete.”

“We zijn zeer content over het aantal vrijwilligers”, zegt Chris Voet. De gewezen politierechter behoort tot de stichters van Proper Wervik. “Er zijn er die wegvallen omdat ze stoppen of jammer genoeg door overlijden en er komen ook nieuwe vrijwilligers bij.”

“De kernleden zijn nog dezelfde als in het begin. Van in het begin is het aan het bloeien. Onlangs mocht ik nog twee gezinnen inschrijven. Er zijn vrijwilligers die een deel van een straat of een wijk doen. Of volledig. Er zijn vrijwilligers die elke dag op de baan zijn.”

Chris Voet is vol lof over de medewerking van de stad. “De witte zakken van Proper Wervik worden vrij snel opgehaald, dat verloopt prima”, zegt Voet. “De stad doet veel voor de vrijwilligers. Een goede verzekering is essentieel. Onze vrijwilligers zijn gratis en zeer goed verzekerd.”

Netheidindex

De vrijwilligers treffen heel wat aan. “Persoonlijk trof ik al een plasticzak met daarin de ingewanden van drie schapen en ook eens een koelkast.” Bercy Slegers wees op de goede score die Wervik op de Netheidindex scoort. “We komen uit op een score van 90,9 procent”, zegt ze. “Er is vorig jaar in totaal 7.000 kilo zwerfvuil opgehaald. De stad maakt ook werk van een vuilnisbakkenplan. Verkeerd gebruikte openbare vuilnisbakken gaan we verplaatsen. Op het stadsdomein Oosthove worden er vier van de zes weggehaald. Er zitten daar nu soms pizzadozen en glas in. We voorzien nieuwe openbare vuilnisbakken met kleinere openingen.”

(Erik De Block)