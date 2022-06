Opvallend veel dode meeuwen aan de Noordzeekust

In onze buurlanden Frankrijk, Engeland en Nederland is een variant van de vogelgriep op toer. De laatste dagen zijn veel dode en verzwakte jonge meeuwen opgemerkt aan de Westkust.

Volgens Luc David, natuurgids en bestuurslid van Natuurpunt Westkust gaat het vermoedelijk om de uitbraak van de vogelgriep H5N1, maar er wordt nog volop onderzoek gedaan op de kadavers.

Het gaat om een virus dat voornamelijk vogels aantast die in kolonies leven, zoals lepelaars, aalscholvers, sternen en uiteraard ook de meeuwen. In Oye Plage in Frankrijk zijn al duizenden dode sternen geteld , alsook honderden op het Nederlandse eiland Texel. Ook de grote meeuwen in Noord Frankrijk hebben het zwaar te verduren.

Dat de vogelgriep zo af en toe toeslaat bij vogels is normaal, maar de laatste jaren neemt de frequentie en de hevigheid wel sterk toe. In de winter hebben we al enkele sterftes gehad van eenden en ganzen, nu gevolgd door de kolonievogels. Voor lang levende soorten is de adulte sterfte een grote ramp en kan het bijvoorbeeld 50 jaar duren voordat de grote sternenpopulatie weer op peil is.

Melden

De dode vogels kunnen medegedeeld worden aan de infuentielijn van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen op het gratis nummer 0800 99 777. Zo kunnen de dode vogels in kaart gebracht worden. Verzwakte dieren kunnen nog altijd worden overgebracht naar het VOC in Oostende of na een telefoontje naar het nummer 059 806766 afgehaald worden door een vrijwillige transporteur.

Daar gaan ze de vogels onderzoeken en indien nodig uit hun lijden verlossen. Hou wel je eigen veiligheid in acht door de dieren niet met blote handen aan te raken, gebruik steeds wegwerphandschoenen. Was en ontsmet daarna steeds je handen. Let ook op als je veel in de natuur wandelt of op plaatsen komt waar de dode vogels liggen. Reinig schoenen of laarzen, om via deze weg verspreiding tegen te gaan.

(PG)