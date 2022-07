Opletten voor combinatie springtij en hoogwater dit weekend aan de kust: “Tot 20 meter minder strand mogelijk”

De kust verwacht dit weekend en volgende week enkele topdagen dankzij het voorspelde mooie weer. Tot na het weekend is er een geraamde hotelbezetting van 90 tot 95 procent. Ook de campings noteren hoge bezettingsgraden.

Die tendens houdt ook volgende week aan, met het verlengde weekend van 21 juli in het vooruitzicht. Daar noteren de hotels nu al een bezetting van 75 tot 80 procent. Naast verblijfstoeristen worden ook een pak dagtoeristen verwacht. Daarom legt de NMBS extra treinen in naar de kust.

Springtij

Westtoer raadt strandgangers aan om de kustbarometer te consulteren. Daarop is te zien hoe druk het is in bepaalde zones aan de kust. Dat is vooral komend weekend belangrijk, want dan is het tussen 15 en 17 uur hoogwater met springtij.

Dat zorgt ervoor dat er minder plaats is op het strand. “Mensen die zich in de loop van de dag al op het strand hebben geïnstalleerd, dicht bij de waterlijn, houden er best rekening mee dat ze bij opkomende vloed hun plek zullen moeten verlaten”, klinkt het bij Westtoer.

Hoeveel plaats er minder zal zijn op het strand, is volgens An Beun van IKWV afhankelijk van gemeente tot gemeente. “Omdat er op het ene strand sowieso al meer plaats is dan op een ander”, aldus Beun. “Maar het verschil kan wel aanzienlijk zijn. Daarom roepen we mensen op om voorbereid te zijn.”

Sterke onderstroom

Dat de combinatie voor een pak minder plaats kan zorgen op het strand, bevestigt ook Tom Cocle, hoofdredder in Blankenberge. “Afhankelijk van de situatie kan dat in Blankenberge oplopen tot een verschil van zo’n 20 meter minder strand waarop de mensen kunnen liggen”, aldus Cocle.

De reddingsdiensten van IKWV roepen nogmaals op om de instructies van de strandredders op te volgen en alleen te baden in de bewaakte zones. “Springtij bij hoogwater betekent namelijk ook vaak een sterke onderstroom.”

(MM)