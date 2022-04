Ophef over hoeven van ezels in natuurgebied Noordduinen: “Maar dieren krijgen beste hoefzorgen”

De voorbije dagen rees er op sociale media ophef over de hoeven van de ezels in natuurgebied Noordduinen in Koksijde. Enkele lijken slecht onderhouden hoeven te hebben. Zowel de boswachter, de politie als Agentschap Natuur en Bos (ANB) werden ingelicht. “Hun hoeven worden jaarlijks tot viermaal gekapt maar er zijn drie ezels bij die al jaren slechte exemplaren hebben”, zegt Jeroen Denaeghel van ANB.

Er ontstond flinke ophef over de ezels in het natuurgebied Noordduinen de voorbije dagen. De kudde van 12 ezels zorgen er al jaar en dag voor natuurlijk onderhoud door begrazing. Passanten merkten op dat enkele ezels op het eerste zich slecht onderhouden hoeven hadden. “De hoeven van een van de ezels is zo slecht onderhouden dat het dier op zijn hielen loopt en duidelijk pijn heeft”, zegt een buurtbewoner die er vaak passeert. “Het gaat om een ezel die wat verstoten is van de groep. Ook andere ezels hebben slecht onderhouden hoeven. Wij hebben zelf paarden in onze familie en je ziet meteen dat er iets scheelt met de hoeven van die dieren.”

Politie verwittigd

De ophef groeide de voorbije dagen aan en verschillende bewoners contacteerden de boswachter, het Agentschap Natuur en Bos, de politie Westkust en zelfs Gaia. Politie Westkust reageerde intussen zelfs op sociale media. “Wij contacteerden het ANB en dit wordt opgelost”, meldde de politie. “De drie ezeltjes met de slechtste hoeven werden reeds uitgehaald en krijgen de nodige hoefzorgen. Van alle andere ezeltjes worden de hoeven eind volgende week gekapt. Het ANB diende rekening te houden met het nodige personeel om de ezels te vangen en de beschikbaarheid van de hoefsmid.”

Slecht gegroeide hoeven

Het Agentschap Natuur en Bos is dus op de hoogte maar nuanceert de ophef. “We zijn uiteraard blij dat mensen begaan zijn met de dieren maar die worden absoluut goed verzorgd”, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel. “We werden enkele dagen geleden al ingelicht via de boswachter. De hoeven van de ezels worden tot viermaal per jaar gekapt. Maar het is zo dat er enkele ezels tussen zitten die doorheen de jaren een probleem kregen aan de hoeven. In zand is er zeer weinig natuurlijke slijtage van de hoeven en die hoeven groeien sindsdien slecht aan. Dat kan nooit meer worden zoals voorheen. Uiteraard schenken we hier extra aandacht aan. Het lijkt dat deze ezels slecht onderhouden hoeven hebben maar dat is helemaal niet zo. We verzekeren dat onze dieren goed verzorgd worden, net zoals alle dieren op onze domeinen die instaan voor begrazing.” (JH)