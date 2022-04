Ontwerpbureau lost ‘sfeerbeelden’ van toekomstig stadspark in Sint-Jan

Stad Ieper heeft een ontwerper aangeduid voor de inrichting van het toekomstige stadspark in Sint-Jan. Van de zes ingezonden aanbestedingen trok het Kortrijkse bureau Basta aan het langste eind. In hun dossier staken ze alvast enkele impressies van hoe het 15 hectare grote park er zou kunnen uitzien. Op de beelden is vooral ook duidelijk hoe groot het park wordt.

Ieper is alweer een stap dichter bij de realisatie van een 15 hectare groot stadspark in de buurt van het Jan Yperman Ziekenhuis in Sint-Jan. Eind 2020 werden de eerste stappen gezet met de aankoop van de nodige gronden, nu is er ook een ontwerpbureau aangesteld dat de plannen moet uittekenen.

“We hebben een aanbesteding op de markt gezet en zes ontwerpbureaus hebben een voorstel ingediend”, zegt schepen van Landschap Valentijn Despeghel (Vooruit). “Zij hebben heel wat info moeten bezorgen, bijvoorbeeld over hoe hun team wordt samengesteld, hoe zij kijken naar het landschap, over het watersysteem in de omgeving… Uiteindelijk werd het project gegund aan het Kortrijkse bureau Studio Basta van Poperingenaar Bert Busschaert.”

Ideeën uitwisselen

Studio Basta is het bureau dat onder meer ook de IJzerboomgaard in Diksmuide en het Sint-Amandsplein op Overleie in Kortrijk ontwierp. Naast het ontwerpbureau werd ook een milieuadviesbureau en een technisch bureau aangesteld. In haar dossier voegde Studio Basta ook enkele sfeerbeelden toe van hoe het park er in de toekomst zou kunnen uitzien.

Een impressie van hoe de site er kan uitzien. © Admin gf

“Dat zijn nog maar de eerste impressies”, zegt schepen Valentijn Despeghel. “Het is bijlange nog niet zeker dat het park er effectief zo zal uitzien. Nu willen we op heel korte termijn een startvergadering organiseren om de ideeën van beide kanten uit te wisselen. Vervolgens is het de bedoeling om een soort van eerste schets te maken en dan met die schets naar de bevolking te stappen. De mensen zullen hun opmerkingen kunnen geven die we meenemen in het ontwerp. Dat proces zal ongeveer een jaar duren.”

Vier toegangspoorten

Op de sfeerbeelden staat er onder meer dat er een toegangsbrug komt over de Bellewaerdebeek. “Wij hebben gevraagd om meer waterbufferend vermogen te voorzien in de beek, zodat er eigenlijk een winterbedding komt als het veel regent, maar ook een brug over de beek zodanig dat mensen vanuit het ziekenhuis door het park kunnen fietsen over het water en zo verder richting Ieper”, vervolgt Despeghel. “Het belangrijkste dat wij gevraagd hebben is dat er vier toegangspoorten zijn, onder andere vanuit het centrum van Sint-Jan en vanuit de Brugseweg. Verder willen we vooral dat het een ecologisch park wordt, een park dat kan evolueren en dat er voldoende waterinfiltratie mogelijk is. We vonden ook dat er een voedselbos, hondenlosloopweide, graasweide, speelzone en hoogstamboomgaard moet aanwezig zijn.”

Een impressie van hoe de site er kan uitzien. © Admin gf

In 2019 legden archeologen achter de kerk van Sint-Jan een middeleeuwse leprozerie, een verblijf voor lepralijders, bloot. Die archeologische site moet ook in het ontwerp geïntegreerd worden. “Dat kan bijvoorbeeld door het aanplanten van hagen waar vroeger de muren gestaan hebben, maar we zitten nog niet in een fase waarin dit al concreet is”, zegt Valentijn Despeghel. “Op de sfeerbeelden kun je vooral zien hoe groot park eigenlijk zal zijn. Ik ken weinig of geen parken van die omvang die door een stad of een gemeente gerealiseerd worden. Je hebt wel de IJzerboomgaard in Diksmuide, maar dat was een project van de provincie.”