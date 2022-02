Nieuwe uitkijktoren in Viconia Kleiputten

Natuur en Bos en het stadsbestuur van Diksmuide hebben donderdag de nieuwe uitkijktoren in de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke officieel geopend. Vanuit de prachtige toren heb je een weids uitzicht over de ondiepe plassen en kun je volop vogels spotten.



De uitkijktoren is een nieuwe, attractieve trekpleister centraal in het reservaat. De wandelaar komt vanuit een bosje in de toren via een steektrap. Vervolgens gaat het via een wenteltrap naar een verdieping op 6,5 meter boven het maaiveld. Daar heb je een prachtig uitzicht over het natuurgebied.

Omgekeerde kegelvorm

De toren werd ontworpen door Stijn Deruyter van Natuur en Bos en kreeg al de bijnaam ‘de kurk’ en kostte 110.000 euro. Hij bestaat uit een metalen constructie met cederhouten bekleding. Door de omgekeerde kegelvorm, dicht tegen een bosje, is de ruimte-inname beperkt en passend in het landschap.

Het Natura 2000-gebied, de Viconia Kleiputten, is bij tal van vogelaars een geliefkoosd plekje. In de winterperiode zijn er tal van eenden te zien zoals de wintertaling, smient, slobeend, kuifeend en tafeleend. Onlangs werden nog baardmannetje en buidelmees waargenomen.

In het voorjaar komen heel wat steltlopers en weidevogels hier uitrusten, zoals de wulp, watersnip, kleine plevier, grutto, kievit, tureluur, bosruiter en witgatje. Een recente opvallende en spectaculaire gast is de zwarte Ibis. Voor lepelaars zijn de Viconia Kleiputten een belangrijke tussenstop tijdens de trek.

Nadat het beheerplan in 2018 werd goedgekeurd, voerde Natuur en Bos werken uit om de natuur- en belevingswaarde van de Viconia Kleiputten te verhogen. In 2019 werd een weiland afgegraven, kregen de rasters een opknapbeurt, werden poelen geruimd, verdiept en uitgebreid, en werd een nieuwe wandellus aangelegd. De nieuwe uitkijktoren is de kers op de taart.

Natuurbescherming en natuurbeleving

Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide, is blij met deze nieuwe eyecatcher. “De nieuwe uitkijktoren verhoogt de aantrekkingskracht van de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke. Het stimuleert de mensen om dit prachtig stuk natuur te ontdekken.”

“We zoeken steeds het evenwicht tussen natuurbescherming en natuurbeleving. Deze plek leent zich zonder twijfel voor beide. Plekken als deze om tot rust te komen blijven nodig en inspirerend. Ik ben dan ook blij dat we met deze nieuwe uitkijktoren de mensen nog meer kunnen laten genieten van dit prachtige vogelgebied”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.