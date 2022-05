Nieuw park Vlasmeersen in Oostrozebeke officieel geopend

Zondag 8 mei werd het park de Vlasmeersen in Oostrozebeke officieel geopend.

Schepen van Parken en Plantsoenen, Olivier De Marez mocht het park onder grote belangstelling openen.

Het park is 3,7 hectare groot. “Meer dan tien jaar geleden, bij de ontwikkeling van het appartementsblok de Zilvertorens, verwierf het gemeentebestuur de achterliggende grond van de voormalige school De Grote Tovenaar”, weet de schepen. “In 2021 kochten we ook de grond achter deze site aan, net als de grond tussen de Mandelmeersen en de Tielststeenweg voor dit park.”

Hondenloopweide

Het park werd ingericht met aandacht voor de natuur en respect voor de vergezichten in de Mandelvallei. Daarvoor werd samengewerkt met Stadslandschap West-Vlaamse Hart en de provincie West-Vlaanderen. Er werden twee poelen uitgegraven en er werd gezorgd voor heel wat inheems plantgoed. Een half verhard pad brengt voetgangers en fietsers nu op een veilige manier van de Kalbergstraat naar de Tieltsteenweg.

In een deel van het park zal minder gemaaid worden om op termijn een graslandvegetatie bekomen. Een ander deel wordt intensief gemaaid, zodat er naar hartenlust kan worden geravot, gepicknickt of zelfs overnacht. Zo was er al een leuke gezinscamping dit weekend. Bovendien zijn er zitbanken geplaatst om op adem te komen.

De kostprijs van het park, inclusief de aankoop van de percelen en de aanleg van de hondenloopweide, bedraagt 325.000 euro waarvan het Stadslandschap een deel voor zijn rekening neemt.