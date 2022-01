Natuurpunt Kern Kortemark organiseert nieuwjaarswandeling: “Natuurpareltjes van verloren groene hoekjes”

Zondag 30 januari verkent Natuurpunt Kern Kortemark de Natte Broekenwandeling in Werken. De vereniging werd vorig jaar opgericht en is een spin-off van Natuurpunt Ruidenberg. “Onze droom is een stuk natuur in Kortemark in eigen beheer nemen”, vertelt een van de leden Robbe Dhulster.

“Natuurpunt Kern Kortemark is een onderdeel van Natuurpunt Ruidenberg, dat onder Midden-Westvlaanderen valt. Terwijl zij respectievelijk natuurbehoud- en ontwikkeling in Ichtegem, Koekelare en Kortemark en bij uitbreiding in West-Vlaanderen behartigen, houden wij het lokaal”, vertelt Robbe Dhulster. Voor het interview heeft hij het gezelschap van leden Daisy Pincket en Valerie Depoorter.

“Ons doel is activiteiten organiseren voor de Kortemarkse bevolking om hen bewust te maken van de lokale natuur”, aldus Valerie Depoorter. “Die is er al, maar wij willen ze behouden én opwaarderen door biodiverser te maken. Dat wil zeggen: met meer soorten – streekeigen – planten. Daarnaast willen we het gemeentebestuur informeren over bijvoorbeeld maaibeheer, het aanplanten van groen… Gelukkig staat het gemeentebestuur wel open voor nieuwe inzichten.”

Onze ultieme droom is om een eigen stukje grond in Kortemark te beheren

Industrieterrein

“Kern Kortemark telt ondertussen al een 20-tal, voornamelijk jonge leden”, vult Robbe Dhulster aan. “Naast educatieve activiteiten willen we ook de plaatselijke bevolking betrekken bij het opwaarderen van een oud stuk industrieterrein, akkerlanden of landbouwgronden. Onze ultieme droom is – naar het voorbeeld van de Swal in Koekelare – om een eigen stukje grond in Kortemark te beheren.”

Kern Kortemark is eveneens een van de zes kandidaten die in aanmerking komen voor het burgerbudget. Hun voorstel is natuurpareltjes te maken van verloren groene hoekjes op ondermeer de Koutermolenwijk, de Eikenlaan of het speelplein in Edewalle. “Dat kan door bijvoorbeeld speelbosjes te maken wat aantrekkelijker en duurzamer is dan speeltuigen”, legt Daisy Pincket uit.

De nieuwjaarswandeling van Natuurpunt Kortemark start zondag 30 januari om 14 uur aan het OC Hemelsdaele in Werken, onder leiding van gids Luc Nouwynck. “Die trakteert de wandelaars op leuke weetjes, wij zorgen voor een natje en een droogje”, besluit Robbe. “Stevige schoenen of laarzen zijn sterk aangeraden.”

Inschrijven voor de wandeling gebeurt via de website van Natuurpunt Kortemark, die je ook kan volgen via Facebook en Instagram.