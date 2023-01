Natuurpunt De Torenvalk, BEN Ardooie en vzw BeOes tonen en tellen samen de vogels van Ardooie

In ieder biotoop kom je vogels tegen. Sommige vogels zijn vrij algemeen te zien, denk maar aan kauwen of duiven, zij komen voor in zowel landbouwgebied als in de stad/dorpscentrum.

Andere vogels hebben een duidelijke voorkeur, kool- en pimpelmezen voelen zich beter in onze tuinen en parken, gele kwikstaart en steenuil genieten van een landbouwomgeving, waterhoentjes en meerkoetjes zal je in waterachtige gebieden tegen komen, enzovoort. Al deze biotopen zijn te vinden in Ardooie en verschillende Ardooise verenigingen en organisaties zetten de deuren open om de vogels in hun biotoop te ontdekken.

Zaterdag 28 januari gaat het grote vogelweekend van Natuurpunt van start! Tijd om vogels te tellen en te ontdekken hoe het gaat met de vogels in Vlaanderen. Natuurpunt De Torenvalk, Buurthuis van BEN Ardooie en VZW BeOes slaan de handen in elkaar gaan in verschillende biotopen te Ardooie tellen. Iedereen is van harte welkom om mee te tellen.

“We starten in het Buurthuis van BEN Ardooie, daar hebben ze een mooie oude tuin met grote volwassen bomen en struiken”, klinkt het. “Er zijn ook gevulde dennenappels (samen met kinderdagverblijf IBO ’t Filoetje) gemaakt en strooivoeder in de tuin gegooid om vogels in het zicht te lokken. We wandelen verder naar het bufferbekken De Waterbek en gaan daar ontdekken wat er allemaal te zien is. Dan wandelen we verder naar vzw BeOes. Zij zijn een startend voedselbos tussen de velden van Ardooie. Hier zullen we andere vogels tegenkomen.”