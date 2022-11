Maak het groener: meer dan 5000 (fruit)bomen en struiken verdeeld

Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw iedereen aanmoedigen om streekeigen plantgoed aan te planten. Want (fruit)bomen en struiken zijn niet enkel mooi om naar te kijken, ze zijn een thuis voor heel wat vogels, insecten en zoogdieren.

Daarnaast zorgt het voor wat meer schaduw en verkoeling in je tuin. Wist je trouwens dat de totale oppervlakte aan privétuinen in Vlaanderen (9%) een pak groter is dan alle natuurgebieden (3%) samen? Door de natuur in je tuin te helpen, kan je dus een groot verschil maken.

Ook dit jaar verkocht Natuur.koepel vzw opnieuw (fruit)bomen, struiken en kleinfruit. En met succes! Er kwamen meer dan 100 bestellingen binnen, goed voor maar liefst 5026 planten en (fruit)bomen in totaal. De opbrengst van de actie gaat integraal naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in de regio. Dubbele winst voor de natuur dus!

Heel wat gemeentebesturen uit Zuid-West-Vlaanderen ondersteunen de actie door een korting aan te bieden voor bestellers uit de eigen gemeente. Bedankt! Daarnaast willen we graag het PTI, campus Wetenschap en Groen, bedanken voor het samenstellen van de pakketten. Constructief, AkTRACtie en natuurlijk de vele vrijwilligers willen we bedanken voor de hulp bij het sorteren en verdelen van het plantgoed.

Volgend jaar komt er opnieuw een verkoopactie van streekeigen plantgoed. Zo wordt Zuid-West-Vlaanderen elk jaar een beetje groener!